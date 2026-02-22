إدين دجيكو "الشاب" في ألمانيا .. هرب من الهبوط إلى الدرجة الثانية مع كاريوس

في السابع عشر من مارس المقبل، سيتم إدين دجيكو عامه الأربعين، وأي لاعب في موقفه بعد رحلة طويلة مر فيها بأندية من حجم إنتر، روما، مانشستر سيتي، فولفسبورج، فنربخشه، وفيورنتينا كان سيختار الاستقرار أو الانتقال لأحد الأندية والدوريات الأقل تنافسية والبحث عن الأموال، أو حتى الاعتزال، ولكن لأننا نتكلم عن دجيكو، الوضع مختلف.

منذ 2023، لعب دجيكو بألوان أربع أندية مختلفة، رحل عن إنتر مع نهاية عقده لينضم إلى فنربخشه في تركيا، ثم عاد لتجربة إيطالية ثالثة مع فيورنتينا بعد 46 هدفًا و18 صناعة مع العملاق التركي في عامين، ولكن الأمور في إيطاليا لم تسر كما كان متوقعًا للمهاجم المخضرم.

هدفان فقط في 18 مباراة مع الفيولا بكل المسابقات، ولم يهز الشباك في الدوري الإيطالي، والأدهى أن الفريق انهار رغم التعاقدات العدة ليجد نفسه يتذيل جدول الترتيب مع انقضاء نصف الموسم!

خرجت تقارير في إيطاليا تتحدث عن خلافات داخلية في فيورنتينا بين اللاعبين من جهة والجهاز الفني والإدارة على الجهة الأخرى، وأحد هؤلاء كان دجيكو الذي لم يكن راضيًا على الأوضاع في النادي الإيطالي العريق، خصوصًا مع التغيير الفني مع إقالة ستيفانو بيولي وقدوم باولو فانولي دون تحسن كبير في النتائج.

دجيكو قرر القفز من سفينة الفيولا في وقت حرج، البعض قد يعتقد أنه خوفًا تلطيخ مسيرته بالهبوط، ولكنه قفز من صراع الهبوط إلى الدرجة الثانية مباشرة، إذ انتقل إلى شالكه في يناير الماضي مجانًا، بل وبحسب "بيلد، يحصل اللاعب على راتب يصل إلى 400 ألف يورو فقط في الموسم بحساب المكافآت، وهو الذي كان ينص عقده مع فيورنتينا على راتب يقارب 3 مليون يورو في الموسم بحسب التقارير!

دجيكو دخل مباشرة في الموضوع، في مباراته الأولى سجل ضد كايزرسلاوترن، وفي إجمالي 5 مباريات لعبها في شهر منذ وصوله إلى ألمانيا سجل 4 مرات وصنع ثلاثة، وعندما لم يسجل هُزم شالكه، والنتيجة أن العملاق النائم في السنوات الأخيرة أصبح يتصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية الألمانية.

تأثير دجيكو بحسب "بيلد" لم يكن فقط في الملعب، مبيعات قمصان النجم البوسني تخطت 10 آلاف قميص، ليجمع النادي 350 ألف يورو في فترة زمنية قياسية، ويغطي تقريبًا قيمة راتب اللاعب حتى نهاية الموسم، شعبية تعكسها لقطة التحاق دجيكو بالجمهور في مدرجات ملعب "جيلسينكيرشن" للاحتفال بآخر انتصارات شالكه بالخمسة على ماجديبورج حيث سجل ثنائية.

فريق شالكه الحالي ليس بعملاق الماضي الألماني، يكفي أنه في الدرجة الثانية وأبرز نجومه هو لوريس كاريوس، بطل نهائي ريال مدريد وليفربول الشهير في دوري الأبطال، ولذا وجود نجم بحجم وخبرة دجيكو إضافة هائلة تلخصها كلمات مسؤوله الرياضي: "أول من يصل للتدريبات ويرفض أن ينظف له أحد أحذيته، قدوة حقيقية"، كلمات لا توفي الرحالة البوسني حقه، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في يونيو المقبل مع نهاية عقده الحالي، هل يستمر ويقود شالكه في البوندسليجا إذا صعد، أن سيبحث عن رحلة وتجربة جديدة؟!