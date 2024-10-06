مفاجأة .. إدوارد ميندي يرفض العلاج في الأهلي و"حرب ألمانية إنجليزية" تشعل النادي

"فوضى وخلل" يضربان الأهلي..

يمكن أن ترى الخلل الذي يمر به النادي الأهلي السعودي في لقطة بسيطة تجسدت عقب إصابة حارس مرماه السنغالي إدوارد ميندي، إذ فجر الإعلامي الرياضي الأهلاوي ماجد الفهمي مفاجأة من العيار الثقيل عن رفضه تلقي العلاج على يد الجهاز الطبي الحالي في النادي!

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السنغالي يعاني من إصابة على مستوى الكاحل، تعرض لها قبل مواجهة القادسية في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ليغيب على إثرها كذلك عن الكلاسيكو أمام الهلال أمس السبت، ضمن الجولة السادسة من الجولة نفسها، ويشارك الحارس السعودي الشاب عبدالرحمن الصانبي بدلًا منه.

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وقبل الكلاسيكو، خرج ميندي مؤكدًا للجماهير أنه حاول جاهدًا اللحاق باللقاء، لكن كافة محاولاته باءت بالفشل.

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وهنا فجر الفهمي مفاجأة عن أن الحارس السنغالي لا يتلقى العلاج من الأساس على يد الجهاز الطبي للنادي، إذ رفض نهائيًا الخضوع لهم، بداعي "تجربة القديمة السيئة معه رئيس الجهاز خلال فترة عمله في تشيلسي الإنجليزي".

اليوناني ديميتريس كالوجيانيديس؛ هو من يرأس الإدارة الطبية في قلعة الكؤوس، وسبق له أنه عمل في الفريق الأول لتشيلسي خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2024 قبل أن يلتحق بالأهلي.

على جانب آخر، وصف الفهمي ما يحدث في الراقي بـ"الفوضى والخلل"، موضحًا أن ما يحدث يرجع لحرب خاصة بين الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للفريق، ومسؤولي المؤسسة الربحية الإنجليزيين..

الإعلامي الرياضي الأهلاوي قال خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف": "الأهلي لم يتعادل أمام الهلال لأنه واجه النادي فوق الكامل، بينما الأهلي غير مكتمل إطلاقًا منذ عام 2018، هناك فرق في المحليين في الهلال والأهلي، الأزمة الكبرى في الأهلي هو اللاعب رقم 6، ورغم ذلك الإنجليزي لي كونجرتون؛ المدير الرياضي ومواطنه رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي، وصديقهم الإنجليزي إيفان توني؛ مهاجم الفريق، لم يقدموا أي إضافة للراقي، بل أنهم قتلوا مهاجمنا الدولي فراس البريكان".

وتابع: "كل هذه الفوضى في الأهلي بسبب أن هناك حرب ألمانية إنجليزية في النادي، هل من محاسب؟ هل من متابع؟ حتى الآن لا شيء!".

يذكر أن الكلاسيكو انتهى بتحويل الهلال تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول للفوز بثنائية في الشوط الثاني، سجلها المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، فيما أحرز الإسباني جابري فيجا هدف الأهلي الوحيد.