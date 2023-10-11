إدانة لاوتارو مارتينيز بعد وفاة جليسة أطفاله!

قائد إنتر وجد نفسه في ورطة غير متوقعة..

أدين الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر الإيطالي من قبل محكمة في مدينة ميلانو بتهمة "الفصل التعسفي" بعد طرد جليسة أطفال كانت تعاني من مرض خطير وتوفيت لاحقًا.

وكشف موقع "Fanpage" الإيطالي أن قسم العمل في محكمة ميلانو قضى بأن طرد فتاة تبلغ من العمر 27 عامًا لم يكن شرعيًا، وأن قائد إنتر سيتعين عليه تعويض عائلة الفتاة.

يُذكر أن المحكمة أُبلغت أن مارتينيز كان "يستأجر الفتاة بانتظام" لرعاية ابنته، لكنها دخلت المستشفى بسبب "ألم شديد في البطن" بعد ثمانية أشهر من تعيينها.

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ويضيف التقرير أن إقامتها في المستشفى استمرت "إلى أجل غير مسمى"، وتم فصلها من قبل مارتينيز لأنها "تجاوزت الحد الأقصى المتوقع للغياب بسبب المرض"، ويقال إن الفتاة توفيت بعد عدة أشهر.

وأضاف موقع "Calcio E Finanza" الإيطالي أن محامي الفتاة طعن على الفور في فصلها، حيث رفض محامو اللاعب المحاولات السابقة لتسوية الأمر قبل أن تنتهي القضية أمام قاضي العمل بمحكمة ميلانو، وتوفيت الفتاة أثناء الدعوى التي انتقلت إلى ورثتها.

وأعلنت محكمة ميلانو أن الفصل "غير شرعي"، وأمرت مارتينيز بدفع التكاليف القانونية و"دفع مبلغ كتعويض لورثة الشابة".

ورد مارتينيز على الحكم بمنشور باللغة الإسبانية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي وجاء في المنشور: "قررت أن أبقى صامتًا لفترة طويلة احترامًا لعائلة لم تكن تتعامل معنا من قبل، لكنني لن أسمح لهم بإهانة عائلتي".

وأضاف: "لقد قمنا بتعيين شخص مريض بالفعل، وهي صديقة لنا مدى الحياة، حتى لسوء الحظ لم تعد قادرة على العمل لأن مرضها لم يسمح لها بذلك".

وتابع: "لقد فعلنا الكثير من أجلها ومن أجل أسرتها؛ لقد دفعنا لهم ثمن التذاكر للمجيء إلى هنا، وساعدناهم في العثور على مكان في المستشفى الذي كان ممتلئًا، وساعدنا في العلاج وفي العثور على سكن لعائلتها التي كان علينا أن نستقبلها من أجل إقناعهم بالحضور لرعاية ابنتهم المحتضرة".

وأردف: "بعد أن أعطيناهم كل شيء، انتظروا حتى ماتت ابنتهم ولم يكن لديهم القدرة على محاولة الحصول على المال منا والاستفادة من الوضع، وحتى بعد وفاتها استمروا في الإصرار، وسار الأمر بشكل سيئ للغاية بالنسبة لهم".

وأكمل: "الآن بعد صدور الحكم، اتضح أننا لم نرغب في أخذ حتى يورو واحد لأنه لم يكن مناسبًا؛ لقد قدمنا لها مساعدتنا، مساعدة كبيرة لها عندما احتاجت إليها والآن يطرحون هذا الأمر لمحاولة إلقاء اللوم علينا؟".

واختتم لاوتارو مارتينيز: "أي نوع من الأشخاص يستغل وفاة ابنته للحصول على المال؟".