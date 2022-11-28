إدارة يوفنتوس تستقيل .. نهاية حقبة أنييلِّي!

خبر صادم وغير مفهوم!

قرر مجلس إدارة نادي يوفنتوس أن يستقيل من مكانه في إدارة النادي بشكل نهائي على أن يتم تعيين مجلس ورئيس جديدين في الشهر المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير "فابريتسيو رومانو"، الذي كتب تغريدة أعلن خلالها الخبر، وأكد خلالها أن أندريا أنييلِّي رئيس النادي على رأس المستقيلين.

وهو ما أكده النادي في بيان رسمي بعد حوالي ساعة من تسرب الأخبار للإعلام.

وتأتي تلك الاستقالة في ظل وجود أنباء عن مخالفات مالية في الأشهر الأخيرة وتلاعب في سوق الانتقالات قامت به الإدارة.

ويمر يوفنتوس بموسم صعب للغاية في الدوري الإيطالي، وعلى المستوى الأوروبي، حيث يتأخر عن المتصدر في إيطاليا نابولي بعشر نقاط.