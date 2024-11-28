"نعرف أين يتواجد القصور".. موقف مفاجئ من إدارة ريال مدريد بعد صفعة ليفربول في دوري الأبطال

كان الجميع يتوقع المعاناة في الآنفيلد

كشفت تقارير صحفية، عن موقف إدارة ريال مدريد بعد سقوط الفريق المروع أمام ليفربول (0-2)، أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وتأزم موقف ريال مدريد "حامل اللقب" في التأهل إلى الدور المقبل، حيث يحتل حاليًا المركز الـ24 برصيد 6 نقاط فقط، بينما يتأخر الفريق في الليجا خلف برشلونة المتصدر بـ4 نقاط، علمًا بأن الملكي له مباراة مؤجلة.

ووفقًا لصحيفة "ريليفو"، فإن المقصورة البيضاء لا تتأثر بالضجيج والانتقادات التي تحيط الفريق والجهاز الفني، حيث أن هناك اعتقادًا داخل الإدارة بأن هذا التعثر مؤقت، مسار الفريق قابل للتحسن مقارنة بالأشهر الأولى من الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن أحد المصادر داخل إدارة ريال مدريد، بعث برسالة واضحة للصحف مفادها "نحن على الطريق الصحيح"، وهو ما يخالف ما حدث بعد الهزيمة أمام ميلان، حيث كان المنظور مختلفًا تمامًا.

وأضافت "ريليفو": يعمل الفريق بطريقة أكثر تنسيقًا، وخاصة في الدفاع. على سبيل المثال، في آخر مباراتين بالدوري، تلقى الفريق في المتوسط 3 تسديدات في المباراة الواحدة (4 ضد ليجانيس واثنتان ضد أوساسونا)".

وأوضحت، أنه في مقصورة ريال مدريد كان الجميع يتوقع المعاناة أمام ليفربول، الأفضل في الدوري الإنجليزي وأوروبا حاليًا، وخصوصًا في الأنفيلد، وأضاع الفريق الكثير من الفرص للعودة وخصوصًا من مبابي، حيث حافظ الفريق على خطوطه أقرب إلى كورتوا واستغل سرعة المهاجمين.

وأكدت الصحيفة، أن الإدارة تدرك التأثير الكبير للغيابات والإصابات على شكل الفريق، خصوصًا مع عدم وجود 3 لاعبين أساسيين (كارباخال، فينيسيوس جونيور، إيدير ميلتاو)، بخلاف أيضًا عدم وجود تشواميني ورودريجو على الدكة.

وختمت: "يسود الصبر في الوقت الحالي داخل ريال مدريد. والإدارة ترى أوجه القصور في الفريق وأن الأمور يمكن أن تتم بشكل أفضل، حيث يحترمون أنشيلوتي وعمله تمامًا، كما يثقون في اللاعبين. وخاصة في كيليان مبابي رغم الشكوك حوله".