إدارة الهلال لجول: هذه حقيقة المفاوضات مع سيرخيو راموس

المدافع الإسباني ارتبط مؤخرًا بالهلال والنصر

shahid

مازال مستقبل سيرخيو راموس معلقًا بين عدة وجهات، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الصيف القادم وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول تجديده بسبب الفوارق المالية بين العرض والطلب.

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الدوري السعودي هو الوجهة الأبرز للمدافع الإسباني المخضرم حال غادر العاصمة الفرنسية، وفيما كان يُتوقع بشكل كبير انضمامه للنصر بدأ الإعلام يتحدث مؤخرًا عن مفاوضات مع الهلال.

جول توجه بالسؤال حول حقيقة تلك المفاوضات لأحد المسؤولين البارزين في إدارة الهلال، وقد نفى تمامًا وجود أي حديث أو مفاوضات مع راموس مما يجعل النصر وحيدًا في سباق الفوز به من داخل السعودية.

مدافع ريال مدريد السابق عانى خلال موسمه الأول مع باريس سان جيرمان من الإصابات لكنه يُقدم في موسمه الجاري أداءً مميزًا رغم صدمة الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، وذلك بجانب دوره المهم في غرفة تغيير الملابس يدفع المسؤولين هناك لتجديد عقده.

النادي قدم لمدافعه عرضًا بالفعل لكنه يتضمن تفاصيل مالية أقل من العقد الحالي وهو ما يؤخر التوصل لاتفاق بين الطرفين، وبالتالي ما يجعل الباب نحو الرياض وتحديدًا نادي النصر للعب بجانب كريستيانو رونالدو مفتوحًا بعد.

يُشار إلى أن النصر تعاقد خلال يناير الماضي مع رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده خلال كأس العالم قطر 2022 مع مانشستر يونايتد.

النجم البرتغالي وقع على عقد يمتد حتى صيف 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا.

Shahid