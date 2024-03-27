"إدارة المنتخب وفرت كل شيء ولكن!" .. قرار مفاجئ من سعود عبدالحميد قبل وفاة والده

ماذا فعل سعود عبدالحميد؟..

كشف الجهاز الإداري لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن "قرار غريب" للغاية من سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الهلال، قبل وفاة والده.

سعود غادر معسكر منتخب السعودية، بعد مباراة طاجيكستان "الأولى"، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الأخير؛ للعودة إلى مدينة جدة، ليكون بالقرب من والده الذي كان يتواجد وقتها في العناية المركزة، قبل وفاته.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج "برا 18"، أكدت إدارة المنتخب السعودي، على أنه تم حجز تذاكر طيران للاعب؛ من أجل السفر جوًا إلى مدينة جدة.

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إدارة الأخضر السعودي كشفت للبرنامج، عن أن سعود عبدالحميد فضل السفر "برًا" إلى مدينة جدة، وليس عن طريق الطيران؛ وذلك بصحبة أحد أصدقائه.

وأوضحت أن إدارة المنتخب عرضت على اللاعب، شراء تذكرة طيران إلى صديقه أيضًا؛ ولكن سعود أصر بشكل كبير على السفر "برًا"، رافضًا كل المحاولات التي أجريت معه.

جدير بالذكر أن الأخضر السعودي فاز (1-0) على طاجيكستان، في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، قبل أن يتعادل (1-1) أمام نفس المنافس في الجولة الرابعة، خارج أرضه.