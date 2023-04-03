إخلاء فوري بسبب حريق وماس كهربائي .. الدوري الإيطالي ينجو من كارثة!

لحسن الحظ الموقف تمت السيطرة عليه.

شهدت المباراة المنتظرة بين إمبولي وليتشي في الدوري الإيطالي موقفًا مفاجئًا بعد أن تم اكتشاف حريق في غرف الملابس قبل ساعات قليلة من بداية المواجهة.

وبحسب ما ذكرت شبكة "دازون"، فقد تمت السيطرة على الحريق، لكن بسببه تم تأجيل موعد بداية المباراة لمدة ساعة كاملة.

وبسبب الحريق أيضًا تم إخلاء غرف الملابس بالكامل وتمت الاستعانة بخبرات المختصين من أجل إخماده بشكل فوري.

وأوضحت الشبكة أن السبب في الحريق جاء من ماس كهربائي وقع في إحدى الغرف، وجاء الإخلاء بسبب وجود شكوك حول إمكانية وقوع مشاكل أخرى في ظل وجود الجماهير في الخارج.