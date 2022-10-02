"إخفاق الموسم الماضي لا يطاردنا" .. فان دايك يفسر سبب انطلاق ليفربول السيئة

فان دايك يصر على أن لاعبي ليفربول يجب أن يتماسكوا سويًا من أجل العودة سريعًا إلى المنافسة.

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي على قدرة "الريدز" على العودة إلى أفضل المستويات سريعًا، مصرًا على أن الاتساق في الأداء هو المفتاح لهذه العودة.

ليفربول تعادل يوم السبت أمام برايتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ليحقق الفريق التعادل الرابع في سبع مباريات خاضها حتى الآن في موسم 2022-23، وهو ما جعل الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" يعترف بأن قلة الثقة هي مشكلة كبيرة مثل الإيقاع والنسق تمامًا.

وخلال حديثه بعد التعادل بنتيجة 3-3 أمام برايتون، استخدم فان دايك كلمة "الاتساق" في إجابته على أربعة أسئلة من أصل سبعة وجهت إليه.

ومع عدم تمكن ليفربول من الاحتفاظ بشباك نظيفة في الموسم الحالي إلا في مباراتين من أصل عشر مباريات، فإن التحسن يحتاج إلى ما هو أكثر من الكلمات.

ماذا قال فان دايك؟

فان دايك متفائل بأن الفريق قادر على العودة، ولكن بعد خسارة عدد كبير من النقاط مبكرًا، فإن الفريق مطالب بالعودة سريعًا حتى لا يفقد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال الهولندي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد نافسنا بشكل ثابت لمدة أربع أو خمس سنوات متتالية، وعلينا العودة إلى ذلك الاتساق، علينا جميعًا التكاتف ونلتزم من أجل الفريق".

وأضاف: "علينا أن نجد أنفسنا، ونعود إلى ما كنا نقدمه، وهذا الاتساق هو أصعب جزء في كرة القدم".

وتابع: "علينا أن نفعل ذلك معًا، وأن نتعامل مع النكسات معًا، ونستمر في القيام بالأمور بالطريقة التي كنا نفعلها من قبل".

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وأردف: "من الصعب أن تتصرف بالطريقة الصحيحة إذا لم تكن في أفضل حالة ممكنة، هذا ينطبق علينا جميعًا، لكنني على ثقة من أننا سنعود".

وأكمل: "قبل أربعة أشهر كنا نلعب على جميع الألقاب، والآن لسنا في أفضل لحظة، لكننا سنصل إلى ذلك".

هل أثرت نتائج الموسم الماضي على ليفربول؟

ويصر فان دايك على أن خسارة ليفربول للقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ليست سببًا في تراجع الفريق حاليًا.

ليفربول كان على بعد 15 دقيقة فقط من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، والذي خسره لصالح مانشستر سيتي.

أما في دوري أبطال أوروبا، فقد سقط في النهائي أمام ريال مدريد بهدف دون رد.

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وقال فان دايك عن ذلك: "لا، على الإطلاق، ليس هناك مخلفات مما حدث في الموسم الماضي".

وأضاف: "من الواضح أن الفرق تتحسن، نحن نلعب في أفضل دوري في العالم، حيث تستطيع جميع الفرق التنافس ضد بعضها البعض".

وتابع: "علينا أن نعود إلى ذلك الاتساق ونلعب بفرح وحرية، لكن كل هذا يبدأ بالقيام بالعمل الجاد معًا".

واختتم فان دايك تصريحاته قائلًا: "أصر على أن أقول نفس الأشياء، لكن علينا أن نجد هذا الزخم".

ما هو القادم بالنسبة إلى ليفربول؟

يواجه ليفربول أسبوعين حاسمين للغاية، حيث سيلعب مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا أمام رينجرز الاسكتلندي في الجولة الثالثة والرابعة من دوري المجموعات.

وفي وسط مباراتي رينجرز، يواجه ليفربول اختبارين صعبين للغاية في الدوري الإنجليزي، حيث سيلعب ضد آرسنال المتصدر، ثم حامل اللقب مانشستر سيتي.