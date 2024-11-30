إحياء للتاريخ.. لهذا السبب سيرتدي برشلونة "الشورت الأبيض" أمام لاس بالماس!

لماذا غير برشلونة لون "الشورت؟"

يواجه برشلونة ضيفه لاس بالماس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 في أجواء احتفالية يمر بها النادي الكتالوني.

هذه الأجواء سببها مرور 125 عامًا على إنشاء النادي الكتالوني، وما يمر به النادي حاليًا من احتفاليات وفعاليات مختلفة لإحياء الذكرى.

من بين الأشياء التي سيحيي بها الفريق الذكرى السنوية الـ 125، هو ارتداء لاعبيه في المباراة الشورت الأبيض في الطاقم الأساسي، فما علاقة ذلك؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السر وراء ارتداء لاعبي برشلونة الشورت الأبيض أمام لاس بالماس هو أن فريق كرة القدم كان يرتدي هذا اللون في تلك القطعة حين كان في بداياته قبل 125 عامًا.

لن يتغير شيء بشأن القميص، سيرتدي برشلونة أمام لاس بالماس قمصانه الاعتيادية الزرقاء والحمراء التي لطالما زينت أزياء البلوجرانا عبر تاريخه الممتد.