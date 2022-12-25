إحصائية مرعبة للهلال في ظل غياب الفرج والشهراني والبليهي

ديربي الرياض يوم غدٍ الإثنين

Shahid

يستعد الهلال لمواجهة مستضيفه النصر مساء غدٍ على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي، وسط غياب 4 من أهم نجومه.

الزعيم يُعاني أزمة إصابات كبيرة ورغم استعادته لبعض اللاعبين مؤخرًا وعلى رأسهم سالم الدوسري ومحمد البريك، إلا أنه يدخل ديربي الرياض منقوصًا من الثلاثي السعودي المصاب، سلمان الفرج وياسر الشهراني وعلي البليهي، بجانب المالي موسى ماريجا للإصابة كذلك.

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حساب دوري روشن السعودي على تويتر نشر إحصائية مرعبة للهلال تتعلق بقدرته على تحقيق الفوز في ظل غياب الثلاثي السعودي، إحصائية من الممكن أن تحمل بُشرى خير لجمهور النصر ومدربه رودي جارسيا.

الإحصائية تقول أن الهلال منذ موسم 2017-2018 لعب 30 مباراة بوجود الفرج والبليهي والشهراني في أرض الملعب، حقق الفوز بنسبة 80% وسجل بمعدل 2.5 هدف في المباراة واستقبل بمعدل 0.6 هدف.

أما في غيابهم، فقد لعب الفريق الأزرق 10 مباريات لم يفز سوى في 4 منها وسجل بمعدل 1.7 هدف في اللقاء واستقبل بمعدل هدف واحد.

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة بجانب الشباب، فيما يتواجد الهلال ثالثًا بفارق نقطتين، علمًا أن الشباب لعب مباراة أقل من جاريه في الرياض.

Shahid