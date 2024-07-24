إحصائية رسمية تكشف سر انهيار برشلونة.. وتفوق ريال مدريد!

ثنائي برشلونة أعلى راتب في الليجا!

كشفت إحصائية رواتب لاعبي الدوري الإسباني في موسم 2024-2025 عن مفارقة غريبة، إذ يتصدر القائمة لاعبان من برشلونة، بينما يأتي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في المركز الثالث.

وكشف عن رواتب لاعبي الليجا للموسم المقبل، إذ تصدر فرينكي دي يونج القائمة براتب 37.5 مليون يورو، ويليه روبرت ليفاندوفسكي بـ33.3 مليون يورو.

وجاء كيليان مبابي في المركز الثالث براتب 31.2 مليون يورو، رغم أنه انضم لريال مدريد في صفقة مجانية بالميركاتو الصيفي الجاري.

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وتظهر الأرقام أن برشلونة يضم أعلى لاعبي الليجا في الراتب، رغم معاناة النادي من أزمة مالية كبيرة، وتخفيض سلم رواتبه 200 مليون يورو.

في المقابل، يظهر ريال مدريد في وضع مستقر للغاية من الناحية المالية، إذ يحقق أرباحًا هائلة كل عام، بفضل النجاح الرياضي الكبير.