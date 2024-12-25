إحصائية خاطئة .. الهلال يُعلن تحقيقه لرقم قياسي "غير موجود" في الدوري السعودي خلال 2024!

إحصائية غير موجودة أبدًا!

أعلن الهلال تحقيقه لرقم قياسي جديد في دوري روشن السعودي، وذلك عبر تغريدة تضمنت مقطع فيديو نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، لكن بالعودة للأرقام والإحصائيات الخاصة بالمسابقة تبين عدم وجود هذا الرقم أبدًا.

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الهلال كان قد تُوج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي وسط تحطيم العديد من الأرقام القياسية، وقد وصل مؤخرًا إلى 46 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري، وكذلك 57 مباراة محلية متتالية دون خسارة، ولم يُوقفه عن مواصلة تلك السلاسل سوى الخسارة أمام الخليج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعيم أعلن اليوم عن رقم قياسي جديد وهو تحقيقه 24 انتصارًا متتاليًا في دوري روشن السعودي خلال العام الميلادي 2024، ولكن بالعودة إلى نتائج الفريق نجد أنه لم يُحقق هذا الرقم أبدًا.

الهلال كان قد افتتح عام 2024 في الدوري السعودي بالفوز على الرائد في الـ18 من فبراير الماضي، وقد حقق 12 انتصارًا متتاليًا قبل التعادل مع النصر في الـ17 من مايو الماضي، وبعدها حقق سلسلة انتصارات، ما بين الموسمين الماضي والحاضر، وصلت إلى 10 انتصارات قبل أن يتعادل مع النصر مجددًا وبنفس النتيجة، 1-1، في الأول من نوفمبر الماضي، وبعدها هزم الاتفاق ثم خسر أمام الخليج ثم اختتم العام بانتصارين على الشباب والرائد.

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الأرقام السابقة تنفي تمامًا تحقيق الزعيم لـ24 انتصارًا متتاليًا في الدوري السعودي خلال العام الميلادي الحالي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكذلك لم يُحقق هذا الرقم في جميع بطولات الموسم، إذ كانت أطول سلسلة من الانتصارات المتتالية في جميع البطولات 14 مباراة.

الهلال حقق خلال 2024 سلسلة من عدم الخسارة في 25 مباراة متتالية في دوري روشن السعودي، بدأت بالفوز على الفيحاء وانتهت بالسقوط أمام الخليج، وربما كان ذلك قصد الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس، خاصة أنه لعب في الدوري السعودي 28 مباراة حقق الفوز في 25 منها وخسر واحدة أمام الخليج وتعادل في اثنتين كانتا أمام النصر.