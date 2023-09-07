إحساس بدون تفسير .. مودريتش يكشف سر رفضه السعودية والبقاء في ريال مدريد

الكشف عن شرطه الوحيد لكارلو أنشيلوتي

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كشف لوكا مودريتش لاعب وسط ريال عن السبب الذي دفعه للبقاء مع النادي الإسباني هذا الصيف ورفض كل العروض التي قدمت له.

مودريتش انتهى عقده مع ريال في يونيو 2023، وارتبط كثيرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الأهلي، لكنه استقر على تمديد عقده لمدة موسم واحد في سانتياجو برنابيو.

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وقال صاحب الـ38 سنة في تصريحات لصحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الكرواتية:"أنا مقتنع بشدة بأنني أستطيع مواصلة اللعب بالطريقة التي يحتاجها ريال مدريد".

وأضاف:" قررت البقاء لرغبتي في الشعور بمتعة تحقيق لقب الدوري الإسباني، لا أعرف السبب وراء هذا الأمر لكنها الحقيقة ".

وأكد مودريتش أنه اشترط على المدرب كارلو أنشيلوتي خلال التجديد حتى يونيو 2024 أن يواصل اللعب كلاعب تنافسي يمكنه تقديم إضافة حالية وليس كشخص موجود لإنجازاته السابقة فقط.

وأما عن المستقبل:"أريد البقاء في كرة القدم بعد اعتزالي كرة القدم، دخلت مؤخرًا أكاديمية التدريب في كرواتيا وأتمنى أن أنهيها بنجاح".

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وفي نهاية حديثه أشاد مودريتش باللاعبين الجدد في النادي وخاصة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي قدم إضافة مميزة فور قدومه للفريق.

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