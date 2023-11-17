بعد إحباط روبرتو مانشيني .. النصر يدعم سلطان الغنام بطريقة خاصة

ظهير النصر لم يلق استحسانًا من مانشيني رغم تألقه الكبير الموسم الجاري..

أمام التجاهل الغريب من الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، لظهير النصر المتألق سلطان الغنام، ما كان لناديه إلا أن يدعم اللاعب المحلي بطريقته.

مانشيو لم يقم باستدعاء الغنام لمعسكر الأخضر الحالي، مفضلًا عليه ثنائي الهلال والشباب سعود عبد الحميد وفواز الصقور، وسط اعتراضات من كافة المحللين والنقاد الرياضيين تقريبًا، كون اللاعب يعيش فترة تألق كبيرة على مدار 13 جولة مرت من الموسم الجاري من دوري روشن.

حساب النصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أراد دعم اللاعب، فنشر صورته رفقة المدير الفني للعالمي البرتغالي لويس كاسترو، مرفقًا إياها بتعليق "الأفضل .. والأفضل"، لينهال الجمهور في التعليقات برسائل الدعم للغنام في محاولة للرفع من روحه المعنوية.

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يشار إلى أن الغنام شارك في 14 مباراة مع العالمي في الموسم الجاري بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع خمسة آخرين.

أما عن معسكر الأخضر الحالي فقد فاز خلاله أمس الخميس، أمام باكستان برباعية نظيفة، ويلتقي بالأردن في 21 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.