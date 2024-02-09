إجراء قانوني منتظر .. مانشستر سيتي يفكر في مقاضاة الدوري الإنجليزي!

مانشستر سيتي يدرس مقاضاة رابطة الدوري الإنجليزي...

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي، يفكر في مقاضاة رابطة الدوري الإنجليزي، بسبب قرارات الرابطة الجديدة، حول تقييد علاقات الأندية مع الرعاة.

وتستهدف رابطة الدوري الإنجليزي، تقييد الرعاة أصحاب العلاقات القوية مع الأندية، مثل شركة علاقة الاتحاد مع مانشستر سيتي، والإمارات مع آرسنال.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن رابطة الدوري الإنجليزي، أبلغت الـ 20 ناديًا الذي يشاركون في البريميرليج، بقراراتها الجديدة.

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وأشارت سكاي إلى أن ناديًا من أندية الدوري الإنجليزي، أبدى اعتراضه على قرارات الرابطة الجديدة، وسيعمل الفريق على اتخاذ بعض الإجراءات القانونية والقضائية لإيقاف تلك القيود.

ووفقًا لما ذكرته الشبكة الإنجليزية، في تقريرها إلى أن هذا النادي، الذي أبدى اعتراض اعتراضه على قرارات الرابطة عليه بالفعل مخالفات تخص اللعب المالي النظيف، ليكشف التقرير أن هذا الفريق هو مانشستر سيتي.

واتهم الفريق الإنجليزي، الذي حقق الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، بارتكاب 115 انتهاكًا للقواعد المالية، ولو ثبتت التهم سيواجه عقوبة تتراوح بين الغرامة والهبوط.