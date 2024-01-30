"إجراء رسمي ضد مانشيني وحقيقة عقوبة سلمان الفرج والمتمردين" .. ياسر المسحل يفجرها رسميًا

تصريحات مثيرة من ياسر المسحل..

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كشف ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، عن عديد الأمور الهامة؛ بعد توديع المنتخب الوطني، بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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الأخضر السعودي ودع مسابقة كأس أمم آسيا، من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية (2-4) بضربات الجزاء، في أعقاب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأعلن المسحل في تصريحات لشبكة قنوات "SSC"، اتخاذ إجراء رسمي ضد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي؛ بعد مغادرته ملعب المباراة، قبل ضربة جزاء كوريا الجنوبية الحاسمة.

رئيس اتحاد الكرة قال: "هذا التصرف غير مقبول نهائيًا.. سنجلس مع مانشيني ونتحدث معه، ونسمع إلى مبرراته، قبل إعلان القرار النهائي ضده".

وألمح ياسر المسحل، إلى إمكانية إقالة المدير الفني الإيطالي، بسبب هذا التصرف؛ قائلًا: "على مستوى الأداء، نحن نشعر بالرضاء التام؛ ولكن تصرفه بمغادرة الملعب غير مقبول، سندرس الأمر قبل اتخاذ أي قرار".

وكان مانشيني قد برر مغادرته الملعب، قبل ضربة جزاء كوريا الجنوبية الحاسمة؛ بأنه اعتقد أن المباراة قد انتهت، عندما أهدر لاعبه عبد الرحمن غريب، ركلة السعودية الأخيرة.

وعن إصدار عقوبة الإيقاف ضد قائد الهلال سلمان الفرج وثنائي النصر نواف العقيدي ومحمد مران ولاعب الاتفاق الجديد خالد الغنام، بعد اتهامهم بالتمرد واستبعادهم من قائمة الأخضر السعودي الآسيوية.. نفى المسحل، اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وشدد ياسر المسحل، على أن هناك لجنة مختصة، تقوم بالتحقيق في الأحداث التي وقعت بين هؤلاء اللاعبين والمدرب، وعندما يتم الانتهاء ستُعلن القرارات أمام الرأي العام.

جدير بالذكر أن شائعات ترددت بشأن اتخاذ عقوبة الإيقاف ضد هذا الرباعي رسميًا؛ خاصة بعد استبعاد الفرج، من قائمة نادي الهلال، في المباراة الودية أمام إنتر ميامي الأمريكي، على كأس "موسم الرياض".

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