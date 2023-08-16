إجبار وفقدان الثقة .. لماذا طلب جيسوس التعاقد مع ثنائي هجومي للهلال؟

إليكم الأسباب التي دفعت جيسوس للمطالبة بالتعاقد مع ثنائي في مركز المهاجم

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خرج المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، بتصريحات أكد خلالها على أنه بحاجة إلى 2 مهاجمين وليس واحد فقط، ولكن لم يتحدث أحد عن السبب وراء هذا التصريح.

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جيسوس الذي عاد من أجل تدريب الهلال مع بداية الموسم الحالي، يُريد تجهيز فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل، بعد موسم غير مُقنع لجماهيره.

ولكن حتى الآن الهلال مازال لم يُكمل صفوفه كما أكد مدربه جيسوس، فهناك بعض المراكز الأخرى التي تحتاج إلى التدعيمات، من ضمنها الهجوم، وأيضًا الظهير الأيسر.

ونناقش خلال السطور التالية السبب الذي جعل جيسوس يؤكد على أنه يحتاج إلى 2 مهاجمين وليس مُهاجم واحد استعدادًا للموسم المقبل.

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ما هي الخيارات المتاحة في الهلال الآن؟

رحل النجم النيجيري أوديون إيجالو عن صفوف الهلال، والذي كان هدفًا للفريق خلال الموسمين الماضيين، وذلك بعد نهاية عقده مع الهلال بنهاية الموسم الماضي.

كما أن النجم موسى ماريجا أصبح الآن على أعتاب الرحيل من الهلال، بعدما أبدى المدرب جيسوس عدم قناعته بالمستوى الذي يقدمه اللاعب المالي.

ويمتلك الآن الهلال في خط الهجوم صالح الشهري وعبد الله الحمدان بجانب اللاعب الشاب صاحب الـ20 عامًا عبد الله رديف.

ويعتمد جيسوس حاليًا على البرازيلي مالكوم في مركز المُهاجم بشكل مؤقت، ويساعده عبد الله الحمدان الذي لا يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن، في ظل عدم قناعة جورج بمستوى باقي المهاجمين، مع إعطاء دقائق قليلة لعبد الله رديف بسبب قلة الخبرات.

ولذلك شدد جيسوس على أن فريقه بحاجة إلى ثنائي هجومي مميز بإمكانهما أن يقودا هجوم الزعيم طوال الموسم الحالي، بجانب العناصر المتواجدة حاليًا.

طريقة لعب جيسوس تُجبره على ذلك

تعد طريقة لعب جيسوس المفضلة هي 4-1-3-2، وهي الاعتماد على ثنائي في مركز المهاجم، ولذلك فإن المدرب البرتغالي يحتاج إلى 4 مُهاجمين جاهزين للمشاركة على أقل تقدير.

تواجد 4 مهاجمين أو أكثر في الفريق أصبح أمرًا ضروريًا بالنسبة لجيسوس، إلا إذا قرر تغيير طريقة لعبه، ولكن تصريحاته تدل على أنه سيعتمد على ثنائي هجومي الموسم المقبل.

وقد يعتمد جيسوس على مُهاجم صريح وخلف مُهاجم وهمي "مركز9.5"، حيث طلب بالفعل من الهلال التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، الذي يُجيد اللعب في هذا المركز.

وأما إذا اعتمد جيسوس على طريقة 4-2-3-1 وهي المفضلة للاعبي الهلال، سيعتمد على مُهاجم بصفة أساسية، والآخر سيكون بديلًا له حال تراجع مستواه أو غيابه لأي ظرف.

وفي النهاية يعرف جورج جيسوس جيدًا ما يحتاج إليه فريقه، ولذلك من الضروري أن تعمل إدارة الهلال على توفير طلباته، وأن يثق به جمهوره، من أجل تحقيق أهداف الزعيم في الموسم الحالي 2023-2024.

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