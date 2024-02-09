"تم إجبار الهلال على التعاقد مع نيمار" .. سر جديد عن الصفقة التاريخية

مفاجأة كبرى عن صفقة انتقال نيمار إلى الهلال..

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فجّر الإعلامي الرياضي بسام الدخيل، مفاجأة من العيار الثقيل، عن صفقة انتقال الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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نيمار انضم إلى نادي الهلال في صيف 2023، قادمًا من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان؛ إلا أنه تعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، بعد 5 مباريات فقط، بقميص الفريق الأزرق.

وبعد الإصابة.. رفع الزعيم الهلالي، اسم نيمار مؤقتًا من قائمة الفريق، مع توقيع عقد جديد معه لمدة موسم رياضي واحد فقط، يبدأ في يوليو 2024، وحتى صيف 2025.

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وفي هذا السياق.. قال الدخيل خلال تصريحات مع برنامج "دورينا غير": "نيمار تم فرضه على نادي الهلال من لجنة الاستقطابات.. الإدارة لم تكن تريده".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن مصادره أكدت له على أن هناك لجنة مختصه في الهلال، تقوم باختيار اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم؛ حيث قامت بتجهيز تقارير خاصة عن الساحر البرازيلي، قبل ضمه.

وأشار بسام الدخيل، إلى أن هذه التقارير أوضحت أن نيمار لم يلعب سوى 46% فقط من المباريات مع باريس سان جيرمان؛ لذلك لم تكن الإدارة الهلالية، تريد ضمه من الأساس.

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