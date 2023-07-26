ماذا قال نجم آرسنال عن رونالدو؟

كشف بوكايو ساكا، نجم فريق آرسنال أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان بطل طفولته خلال تصريحات صحفية له.

وتحدث ساكا خلال مقابلته مع شبكة ‏"ESPN" مع زميله كاي هافرتز، حيث طرح اللاعبان 20 سؤالاً على بعضهما البعض.

وتم سؤال ساكا عن بطل طفولته؟ فأجاب: "كريستيانو رونالدو"، وكان رونالدو، أسطورة فريق مانشستر يونايتد وغريم آرسنال خلال فترة تواجده مع الفريق.

وتألق ساكا، مع فريق آرسنال الموسم الماضي، وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق الذي كان قريبًا من التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل، ولكن نجح مانشستر سيتي في الحفاظ على لقبه بنهاية البطولة.

ورغم رحيل رونالدو عن الدوري الإنجليزي بصورة سيئة وانتقاله لصفوف فريق النصر السعودي، إلا أنه حاضر دائمًا في ترشيحات وتصريحات نجوم الدوري الإنجليزي.