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كريستيانو رونالدو

إثارة الجدل مستمرة.. رونالدو تحدث عن ميسي أيضًا!

مازن زكي
مازن زكي
5:36 م غرينتش+2 16‏/11‏/2022
Messi Ronaldo
يبدو أن تصريحات رونالدو النارية لن تتوقف

أعلن الصحفي البريطاني بيرس مورجان عن وجود أجزاء جديدة لم تنشر بعد من حوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سوف يتم الكشف عنها في الفترة المقبلة.

ونشر مورجان تغريدة عبر موقع تويتر يوضح فيها أن هناك تصريحات هامة للغاية من صاروخ ماديرا بشأن منافسه السابق في برشلونة، ليونيل ميسي.

حيث كتب مورجان: "يسأل الكثير من الناس عما إذا كان قد تحدث رونالدو عن ميسي في مقابلتي.. نعم، وما قاله سيحتل عناوين ضخمة من الصحف".

وكان النجم البرتغالي قد تحدث فيما نشر في السابق عن مدربه الحالي إريك تين هاج، وشعوره بالخيانة من قبل إدارة مانشستر يونايتد، كما تطرق أيضًا إلى رالف رانجنيك وبعض الملفات الأخرى.

لكن يبدو من تغريدة مورجان أن رونالدو سوف يتحدث عن ميسي أيضًا، ولا نعلم محتوى الحديث ونوعية الكلام، لكن من المتوقع أن تثير الجدل مثلما حدث من خلال ما نشر في الأيام الماضية.

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