إثارة الجدل تنطلق.. كيليان مبابي يكشف وجهته المفضلة

نجم باريس سان جيرمان يؤكد مجددًا ارتباطه بميلان

وسط الأحاديث التي تدور عن أي وجهة محتملة للفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وهل ينتقل لريال مدريد الذي كان قاب قوسين أو أدنى منه الصيف الماضي أم كل خطوط الاتصال انقطعت؟ ها هو النجم الفرنسي بنفسه يكشف عن وجهته المفضلة في إيطاليا وهو نادي آيه سي ميلان.

وطلب مشجع من مبابي خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل" أمس الإثنين القدوم إلى الدوري الإيطالي ليرد عليه النجم الشاب: "لو ذهبت فسيكون لآيه سي ميلان فقط".

وكان مبابي قد صرح من قبل لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية "ارتباطي بميلان خاص. حينما كنت طفلًا كانت مربيتي إيطالية وقضيت وقتًا طويلًا مع عائلتها وكانوا جميعًا يشجعون ميلان وبفضلهم شجعت الفريق وشاهدت العديد من مبارياته".

وجدد كيليان، 24 سنة، عقده مع باريس الصيف الماضي حتى صيف 2025، لكن بحسب ليكيب الفرنسية فإن النجم الشاب لديه بند في عقده يمنحه حرية الانتقال في صيف 2024.