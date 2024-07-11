إبراهيم المهيدب يفاجئ لاعبي النصر .. ومتابعون: "لا تذهب قبل هذا الأمر"!

النصر يستعد للنخبة الآسيوية من معسكر البرتغال..

يستعد إبراهيم المهيدب، رئيس مؤسسة النصر غير الربحية، لمفاجأة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في إطار بدء تحضيراتهم للاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

وفاز إبراهيم المهيدب، برئاسة مؤسسة النصر، بالتزكية، خلال انتخابات الجمعية العمومية، لمدة عام، فيما سافرت بعثة الفريق الكروي الأول إلى البرتغال، من أجل إقامة معسكر إعدادي في فارو، استعدادًا لموسم المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية.

وذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، أن المهيدب يُنتظر أن يصل إلى البرتغال خلال الأيام المُقبلة، حيث يدعم اللاعبين في المعسكر.

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ورد متابعون بأنه ينبغي على المهيدب أن يركز على الصفقات الجديدة، قبل السفر إلى معسكر البرتغال، بين تقوية دكة البدلاء، ودعم الفريق بصفقات محلية، وخاصة في مراكز الأظهرة.

وتلقى النصر صدمة من قِبل برنامج الاستقطاب، والذي وجه رسالة إلى الإدارة، بأنه لن يتم دعم أي صفقة من قِبل البرنامج، في فترة الميركاتو الصيفي الجاري، كون النادي قد استنفد الميزانية المخصصة له من صيف 2023.

وارتبط اسم النصر، باقتراب الإدارة من التعاقد رسميًا مع الحارس البرازيلي إيدرسون، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما باتت الجماهير تتساءل حول موقف الحارس الشاب نواف العقيدي، والذي تأخر انضمامه إلى معسكر البرتغال.

ويستعد النصر لموسم 2024-2025، بملاقاة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في 14 أغسطس المُقبل، فيما يخوض الأصفر منافسات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فضلًا عن النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في شكلها الجديد، بمشاركة 24 فريقًا من النخبة في القارة.

ووفق برنامج النصر في الصيف، فإن بعثة الفريق تخوض معسكرًا في فارو البرتغالية، والذي سيشهد إقامة 6 مباريات ودية، ثم تغادر البعثة إلى ماربيلا الإسبانية في الأول من أغسطس، لتلعب مباراتين وديتين، قبل العودة إلى السعودية في 8 أغسطس.