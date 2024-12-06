إبراهيموفيتش يتخلى عن غروره: حزين لعدم تمثيل هذا النادي الذي "لم يستطع تحمل تكاليفي!"

الأسطورة السويدي يتخلى عن غروره مؤقتًا!

يتسم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش دائمًا بثقته بنفسه التي تصل أحيانًا إلى حد الغرور، لكن فيما يتعلق بناد معين، يبدو أن "زلاتان" تخلى عن تلك الصفة!.

ذلك النادي هو بايرن ميونخ الألماني، الذي أعلن إبراهيموفيتش صراحة أنه تمنى لو مثله طيلة مسيرته الاحترافية الطويلة التي تخللتها تجارب داخل باقة من أكثر عمالقة أوروبا قوة.

وقال إبراهيموفيتش في حوار مع "سبورتس إلستريتد": "أرى أن بايرن ميونخ من أفضل خمسة أندية في العالم، تمنيت حقًا أن أمثلهم، وأنا آسَف على عدم حدوث ذلك".

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وأضاف مازحًا: "لم يكن بوسعهم أن يتحملوا تكاليفي ولكن لا، لأكون صادقًا، لم تكن هناك أبدًا فرصة للانتقال إلى هناك. كان الأمر ليكون لطيفًا - لكن القدر كان له خطط أخرى بالنسبة لي".

ويشغل إبراهيموفيتش نجم أياكس ويوفنتوس وإنتر وبرشلونة ومانشستر يونايتد وميلان وباريس سان جيرمان السابق منصب المستشار الفني في نادي إي سي ميلان لملاك كيان الروسونيري.