"بكيت بحرقة وأين كان الله وقتها؟" .. إبراهيموفيتش يتحدث عن أصعب موقف في حياته من منظور ديني

حديث غير معتاد من النجم السويدي

استعاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المستشار الرياضي لفريق ميلان، ذكريات مؤلمة في حياته عندما تحدث عن شقيقه الذي توفي في سن صغيرة قبل 10 سنوات.

وتوفي الشقيق الأكبر لزلاتان إبراهيموفيتش، "سابكو"، بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الدم عن عمر يناهز 40 عامًا، وذلك في عام 2014، الأمر الذي ترك جرحًا غائرًا في نفس نجم برشلونة وإنتر وميلان السابق.

وتحدث "إبرا" عن ذلك الموقف الحزين في كتابه الأخير بعنوان "الأدرينالين: قصصي المجهولة"، قائلًا: "قبل أن يموت أخي بسرطان الدم عن عمر يناهز الأربعين عامًا، كنت أصلي إلى الله كل يوم. لكنه مات. أين كان الله حينها؟، شعرت بالعجز الشديد وعدم الفائدة والتدمير التام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وروى اللاعب السويدي ما شعر به أثناء الجنازة، عندما كان على وشك رمي مجرفة من التراب على التابوت، قائلًا: "لقد أسقطت المجرفة على الأرض. تغطيته تعني قبول أنه مات، ولكن في ذهني لا يزال سابكو على قيد الحياة. أجد صعوبة في فهم أنه لم يعد هناك، لقد كان صغيرًا جدًا. ذهبت إلى أهلي وبكيت معهم".

وبعد 10 سنوات من تلك الذكرى، قال إبراهيموفيتش وهو ابن لأم كاثوليكية وأب مسلم، لكنه لم يلتزم بدين معين، في حديثه لصحيفة "ذا أثليتيك": "أنا أؤمن بالاحترام، عندما مات أخي أين كان الله حينها؟".

وأوضح: "أنت تحمد الله كل يوم وتصلي له، ولكن أين كان حينها؟ في عالمي، أنت إله نفسك، وهذا ما أؤمن به".