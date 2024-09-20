إبراهيموفيتش: سأسجل 30 هدفًا في الموسم لو عدت للملاعب .. واستمعت بالانتقام من الإنجليز!

الطعام الحار يكسر غرور النجم السويدي

فتح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أسطورة ميلان وباريس سان جيرمان السابق، صندوق ذكرياته وتحدث عن لحظات لا ينساها من مسيرته الطويلة في عالم كرة القدم.

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وحل إبراهيموفيتش ضيفًا على سيان إيفانز في برنامجه "Hot ones"، الذي تقوم فكرته حول خضوع الضيف لأسئلة صعبة ومع كل سؤال يتناول أجنحة دجاج مع أنواع قاسية من الصلصة الحارة.

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وسئل إبرا "ما عدد الأهداف التي كنت ستسجلها لو استمرت مسيرتك مع كرة القدم؟"، ليجيب: "أعتقد أنني سأكون قادرًا على لعب 20 دقيقة على الأقل في المباراة، وفي هذه الحالة سأسجل من 15-20 هدفًا في الدوري و10 في الكأس، هذا ليس متعلق بالغرور بل ثقة في إمكانياتي وحقيقة مؤكدة".

وتطرق المهاجم السويدي للحديث عن الظاهرة رونالدو: "عندما تكون طفلًا يكون لديك قدوة ومثل أعلى تريد أن تكون نسخة طبق الأصل منه، وهذا ما كنت أفعله مع رونالدو، كان يفعل أشياءً لا يقدر عليها غيره، شاهدته يفعل حركة الثعبان بالكرة وتعلمتها جيدًا، تشبه كثيرًا المراوغة في لعبة الهوكي. ثق في هذه الحركة تجعل المدافعين في وضع صعب أمامك".

وواصل: "ما الهدف الذي تشعر أنه لم يحصل على التقدير اللازم؟ لقد سجلت 570 هدفًا أفضلهم بالطبع كان في شباك إنجلترا، لكن أعتقد أنه هدفي الأخير مع أياكس لا يحظى بالتقدير الكافي، قمت بمراوغة 7 لاعبين وأحدهم راوغته مرتين لأنه عاد إلي مجددًا وأسكنت الكرة في الشباك".

وأضاف: "لا أنسى هذا الهدف لأنه كان في مباراتي الأخيرة مع أياكس، كان الجميع يقول لي سدد وأنا أستمر في المراوغة أكثر من مرة، وانتهت الكرة في الشباك بشكر رائع، أعتقد أنني تركت لهم هدية رائعة قبل أن أغادر".

وتابع إبراهيموفيتش: "الهتاف الذي لا أنساه من الجماهير كان في أولد ترافود خلال مباراتي الأولى مع مانشستر يونايتد، كانوا يهتفون طوال 45 دقيقة بأغنية خاصة لي وسجلت هدفًا، كان الأمر مذهلًا وكلما أتذكره أتمنى لو عدت مرة أخرى إلى الملعب".

وأكمل: "أمتع انتقام لك في كرة القدم؟ أعتقد أنه هدفي في إنجلترا، كان الإعلام الإنجليزي يهاجمني كثيرًا ويسخر مني ومن ثم سجلت هذا الهدف التاريخي، يا إلهي شعرت بسعادة غامرة".

وختم إبرا: "هناك مرات أخرى تتعلق بالالتحام البدني مع المدافعين، أنا لست اللاعب الذي يتعرض للضرب ويرد في نفس اللحظة، أنا مثل الفيل سأتذكرك وأتذكر ما فعلته، في كرة القدم الموقف والالتحام البدني سيتكرر مجددًا ووقتها سأحطمك".