يرى زلاتان إبراهيموفيتش أن ليونيل ميسي سيرفع بالفعل كأس العالم في الثامن عشر من ديسمبر، ويتحدث عن وجهة نظره في موقف رونالدو.

يرى السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش قائد نادي ميلان الإيطالي أن تتويج ليونيل ميسي بلقب بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين أصبح أمرًا مفروغًا منه، لأنه في نظره "مكتوب بالفعل".

إبراهيموفيتش لعب لمدة موسم واحد فقط بجوار ميسي، وتحديدًا في 2009-10، حين انضم إلى برشلونة الإسباني، قبل أن ينهي السويدي مسيرته سريعًا مع "البلوجرانا".

وأجرى إبراهيموفيتش مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، تحدث خلالها عن عدد من الأمور، ومن بينها رؤيته للفائز بلقب كأس العالم 2022.

وقال إبراهيموفيتش قبل مواجهة نصف نهائي المونديال بين الأرجنتين وكرواتيا: "أعتقد أن الفائز بالكأس مكتوب بالفعل، وتعرفون جيدًا الشخص الذي أعنيه".

وأضاف: "أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس، الأمر مكتوب بالفعل".

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وكشف إبراهيموفيتش أيضًا عن وجهة نظره فيما يحيط بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، وحالة الجدل المحيطة بمستقبله وما حدث في مانشستر يونايتد.

وقال السويدي: "خروجه من يونايتد، لن نعرف أبدًا القصة الحقيقية، يقولون ما يريدون قوله، ويقول ما يحتاج إلى قوله لحماية نفسه، ثم لديك المدرب الذي يقول هذه الأشياء لحماية نفسه. ثم يقول النادي أشياء خاصة به".

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واختتم: "ليس مثلي، سأخبرك كيف حدث كل شيء بالفعل، لكننا جميعًا مختلفون، الجميع حريصون على صورتهم، بالنسبة لي الصورة المثالية هي أن تكون على طبيعتك، لن نعرف أبدًا القصة الحقيقية يا صديقي".