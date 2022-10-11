إبراهيموفيتش ليس وحده .. "برشلونة التجربة الأسوأ بمسيرتي"

لم يستمتع بحياته في كامب نو

كشف تاتا مارتينو المدير الفني لمنتخب المكسيك، عن مدى سوء التجربة التي قضاها كمدرب لنادي برشلونة الإسباني خلال مسيرته.

مارتينو عمل كمدرب للفريق الكتالوني في موسم 2013/2014، وحصل على لقب كأس السوبر المحلي ببداية الموسم ورحل سريعًا عن النادي.

وقال مارتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":إنه العام الأسوأ في مسيرتي كمدرب، الأمر يتعلق بشيء شعرت به بشكل شخصي".

وأضاف:"لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أشعر بخيبة أمل من إدارة أحد أهم الفرق في العالم، ولا يمكن توجيه اللوم إلى أحد تجاه هذه التجربة، ولكني سأكذب لو قلت إنني استمتعت بالعمل هناك".

ويأتي هذا الحديث بعد ما قاله زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق السابق عن تجربته السيئة في برشلونة، واعتبارها المرحلة الأسوأ في مشواره الكروي.

وجاءت تصريحات مارتينو بعد فوز المكسيك الودي على العراق 4/0، قبل خوض كأس العالم قطر 2022 في المجموعة التي تضم كل من بولندا والسعودية والأرجنتين.