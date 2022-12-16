إبراهيموفيتش: فوز ميسي بكأس العالم "أمر محتوم"

أحمد مجديأحمد مجدي
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Zlatan Ibrahimovic 2022Getty
كأس العالمالأرجنتينزلاتان إبراهيموفيتشليونيل ميسي

السويدي يبدو متحمسًا للغاية لفوز الأرجنتين بكأس العالم

أثار زلاتان إبراهيموفيتش نجم السويد التاريخي الجدل من جديد بتصريحات قوية، حول هوية المنتخب الفائز بنهائي كأس العالم 2022.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية: "أعتقد أنه تمت كتابة الفائز بكأس العالم بالفعل!".

وأضاف: "تعرفون ما الذي أعنيه، أعتقد أن ميسي سوف يرفع لقب البطولة، لقد كتب هذا الأمر".

وأكد إبراهيموفيتش أن حصول زميله الأسبق في برشلونة على لقب كأس العالم أمر "محتوم" على حد تعبيره.

يذكر أن لاعب ميلان البالغ من العمر 41 عامًا كان قد قال في وقت سابق إنه يتمنى أن يحصل ليونيل ميسي على لقب كأس العالم 2022.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 88190فرنسا، 2018
  • 64375ألمانيا، 2014
  • 119658إسبانيا، 2010
  • 43654إيطاليا، 2006
315877 الأصوات
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