"أيها الأحمق" .. سباب ميسي يتحول لقمصان وأكواب!

شجار ميسي ولاعب هولندا من أبرز لقطات المونديال

تحولت جملة نجم الأرجنتين ليونيل ميسي صوب مهاجم هولندا فوت فيخورست عقب لقاء البلدين بربع نهائي المونديال لمكسب تجاري في بلاده.

وعقب اللقاء، حاول مهاجم بشكتاش التركي بحسب تصريحاته تحية ميسي، ولكن الأخير رفض وقام بسبه وقال: "أذهب يا أحمق، على ماذا تنظر".

لم تضيع الشركات الأرجنتينية وقتاً في طباعة الجملة على مجموعة من المنتجات، وبيعت الأكواب مقابل 1600 بيسوس (9 دولارات)، والقمصان مقابل 2900، والقبعات مقابل 3900.

وقال مصمّم الملابس طوني مولفيسي في تصريحات نقلتها "سكاي": "صممنا القمصان على الفور، انتشرت هذه العبارة بشكل كبير لأنه في فترات أخرى كان ميسي هادئًا، لكن الناس أرادوا منه أن يكون لديه القليل من خشونة مارادونا".

وقالت جراسييلا سكييتينو البالغة 67 عامًا والتي اشترت قمصانًا لأحفادها الثلاثة "اعتقدت أن العبارة جميلة، بريئة جدًا وحنونة مقارنة مع الألفاظ المستخدمة في الرياضة الأرجنتينية".