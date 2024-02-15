أين يلعب كيليان مبابي بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان؟

تعرف على الأندية التي قد يرحل إليها كيليان مبابي في الموسم المقبل بعد أن باتت تجربته في باريس سان جيرمان مسألة وقت لا أكثر

يبدو أن مسلسل كيليان مبابي يقترب من الانتهاء، بل إن نصفه قد انتهى بالفعل فيما يتعلق بانتهاء إقامته في باريس سان جيرمان، النادي الذي انضم إليه في 2017.

ذلك لأن مبابي أخطر إدارة باريس سان جيرمان وفقًا للمصادر الصحفية الموثوقة، بأنه لن يمكث في النادي الباريسي إلى ما بعد نهاية عقده، الذي ينتهي الموسم الجاري 2023-2024.

الآن بات الحديث واضحًا عن الأندية التي يحتمل أن ينتقل إليها مبابي، إذا كنت تعتقد أن خيار ريال مدريد فقط هو المتاح، فربما ليس الصواب إلى جانبك لدرجة كبيرة.

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في السطور التالية نستعرض لكم الأندية المتوقعة التي يرحل إليها كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان، ومن صاحب الفرصة الأكبر في الحصول عليه؟.

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هل يرحل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان؟

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان قراره النهائي بشأن مستقبله مع النادي الفرنسي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في يونيو المقبل، حيث دخل الفترة الحرة في عقده منذ يناير الماضي ويستطيع حاليًا التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، مما فتح الباب أمام عدة أندية للتنافس من أجل الفوز بخدماته.

وكشفت إذاعة "مونت كارلو"، أن مبابي اجتمع مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، وأبلغه قراره النهائي بأنه سيرحل عن النادي الفرنسي بنهاية عقده في يونيو المقبل.

هل ينضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد في موسم 2024-25؟

باتت الأمور كلها الآن في مصلحة ريال مدريد، الطرف الذي ينتظر أن يكون الأكثر حظًا الآن لإبرام الصفقة المرتقبة التي أسالت الكثير من الحبر في السنوات الأخيرة.

ربما لا يخفى على أحد أن ريال مدريد هو نادي الطفولة المفضل لمبابي، وأسطورته كريستيانو رونالدو كان دائمًا قدوته في الملاعب.

كان الملف الذي أعاق الصفقة في الكثير من الأحيان هو العرض المادي الذي يقدمه ريال مدريد سواء لباريس سان جيرمان أو لمبابي نفسه، ومع انتهاء عقد مبابي لن تكون هناك أي مشكلات حول القيمة.

لكن ظل الراتب عائقًا في الفترة الأخيرة، خصوصًا في ظل السقف الذي يحدده فلورنتينو بيريز بنحو 30 مليون يورو سنويًا كحد أقصى، وهي قيمة لا تتناسب مع ما يتقاضاه مبابي في الفترة الأخيرة إذ يعد اللاعب الأكثر حصولًا على الرواتب في القارة الأوروبية كلها.

هل ينضم كيليان مبابي إلى ليفربول في موسم 2024-25؟

صحيح أن ليفربول لم يقدم عرضه الرسمي إلى الآن من أجل ضم مبابي إلا أن النجم الفرنسي إذا لم يذهب إلى ريال مدريد فقد يحزم الخقائب صوب أنفيلد.

الحديث كان قويًا طيلة الميركاتو الماضي عن إمكانية وصول مبابي إلى ليفربول، لكن المدرب يورجن كلوب أطاح بهذه الاحتمالات مؤكدًا أن العامل المادي سيكون هو العائق.

وقال كلوب آنذاك: "وأكمل عن أسباب عدم التفكير في ضم النجم الفرنسي: "الوضع المالي الخاص بالصفقة كله لا يناسبنا هنا في ليفربول من الأساس".

وأردف: "ستكون تلك هي المرة الأولى منذ ثمانية أعوام التي يقوم فيها أحد الأشخاص داخل النادي بالتحضير لأي شيء ويفاجئني به".

هل ينضم كيليان مبابي إلى آرسنال في موسم 2024-25؟

فجرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، مفاجأة كبرى، حيث أكدت أن النجم الفرنسي يفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال التوقيع للعملاق اللندني آرسنال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن آرسنال يمثل وجهة محتملة للنجم الفرنسي، خصوصًا أنه النادي الذي لعب له نجمه المفضل تييري هنري وحقق معه نجاحات كبرى، كما أن الجانرز يمر حاليًا بمرحلة تحول نحو مشروع جديد يقوده ميكيل أرتيتا.

إلا أن صحيفة "الإندبندنت" أكدت في تقارير سابقة، أن إدارة آرسنال لن تستطيع كسر سقف الرواتب الحالي للفريق>

كم عدد أهداف كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان وأبرز إنجازاته؟

يعتبر كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، حيث بصم على 243 هدفًا برفقة العملاق الباريسي وذلك خلال 290 مباراة حتى الآن..

أما عن الإنجازات فقد حصد مبابي عديد الألقاب مع باريس سان جيرمان على كافة المستويات، فقد حقق 13 لقبًا محليًا مع الفرنسيين منها 5 بطولات على مستوى الدوري الفرنسي.