أين يذهب؟ رويس يودع جماهير دورتموند ويعلن الرحيل بنهاية الموسم

كلمات مؤثرة من النجم الألماني المخضرم

وجه ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند، كلمة الوادع إلى جماهير النادي الألماني، اليوم الجمعة، مُعلنًا انتهاء رحلته مع الفريق بالرحيل كلاعب حر في يونيو المقبل.

صاحب الـ34 سنة قضى تسع سنوات مع دورتموند في فترة شبابه قبل الرحيل عنه في 2005، وعاد مرة أخرى للعملاق الألماني في 2012 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، وأصبح خلال هذه الفترة أحد اللاعبين المفضلين لجماهير الفريق، بسبب الانتماء الشديد تجاه النادي ورفضه كل الفرص المُغرية للرحيل عنه.

ومن جانبه قال اللاعب في بيان رسمي:"لقد أمضيت أكثر من نصف حياتي في هذا النادي، واستمتعت بكل يوم، سأجد صعوبة هائلة في قول كلمة الوداع في نهاية الموسم".

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ونجح رويس في الفوز بكأس ألمانيا مرتين مع دورتموند، وحصد 3 ألقاب لكأس السوبر المحلي، وكان جزءًا من الفريق الخاسر لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ في لندن عام 2013، ويطمح في الوصول للمباراة النهائية للبطولة مرة أخرى هذا الموسم، خاصة بعد فوز فريقه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف في ذهاب نصف النهائي.

جدير بالذكر أن النجم الألماني المخضرم ارتبط أكثر من مرة بالانتقال إلى النصر السعودي لمجاورة كريستيانو رونالدو، وسط غموض تام في الوقت الحالي بخصوص خطوته التالية بعد انتهاء عقده مع دورتموند.