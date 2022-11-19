أين ميسي؟ حالة من الذعر بمعسكر الأرجنتين قبل مواجهة السعودية

هل يبدأ ميسي بالجولة الأولى من كأس العالم؟

حالة من الرعب تسبب فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لجماهير بلاده، بعد غيابه عن أول حصة تدريبية مفتوحة قبل كأس العالم.

العيون كانت تبحث داخل المعسكر الأرجنتيني عن نجم باريس سان جيرمان دون جدوى، ولكنه لم يظهر، أين ميسي؟ هل حدث شيء له؟ هل تعرض للإصابة؟

شبح الإصابات كان يمثل التخوف الأكبر، بعد مغادرة الثنائي خواكين كوريا ونيكولاس جونزاليس لمعسكر الفريق بجامعة قطر لتعرضهما للإصابة، لذلك انتشر القلق في كل مكان.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن ميسي لم يشارك في التدريب ليس بسبب الإصابة، ولكن لتواجده في صالة الألعاب الرياضية مع كل من رودريجو دي بول، أنخيل دي ماريا، لياندرو باريديس، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز وخوان فويث.

وجاء ذلك بسبب تواجد هؤلاء بمواجهة الإمارات الودية الأخيرة، ولعبهم لعدد أكبر من الدقائق من باقي اللاعبين، لذلك حصلوا على مهمة خاصة، ومشاركتهم أمام السعودية بالجولة الأولى لا يوجد حولها أي شك، وعلى رأسهم ميسي المتوقع ظهوره كأساسي.

وتلعب الأرجنتين مباراتها الأولى بالمونديال يوم الثلاثاء القادم ضد السعودية، قبل مواجهة المكسيك يوم 26 نوفمبر ثم بولندا يوم 30 من نفس الشهر.