أين رونالدو وبنزيما؟.. ريال مدريد يحسم موقفه من تصريحات رودريجو!

شعار النادي معروف..

حسم ريال مدريد موقفه من التصريحات المنسوبة لنجم الفريق البرازيلي رودريجو، والتي تشير إلى إمكانية تفكيره في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ونسبت شبكة "DAZN" إلى رودريجو، إنه لا يعرف ما سيحدث في المستقبل، وأن السنوات التي عاشها في ريال مدريد كانت رائعة للغاية، قبل أن يخرج اللاعب في بيان رسمي ليؤكد بأن التصريحات محرفة، وأنه "سعيد في ريال مدريد جدًا، ويعيش حلمًا كل يوم ولا يخطر بباله أن يترك النادي".

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد واضح للغاية بشأن رحيل أي لاعب، حيث يرفع شعار "من يريد أن يكون هنا فهو هنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "جميع اللاعبين غير قابلين للرحيل، لكنهم جميعًا في الوقت نفسه قابلون للرحيل، إنه واقع تم إثباته مع أولئك الذين وضعوا الفرد فوق المجموعة، هذا مستمر بغض النظر عمن يأتي إلى ريال مدريد ومن في غرفة الملابس".

وتابعت: "قد يتسبب وصول كيليان مبابي في بعض الحركة، لكن حتى النجم الفرنسي يدرك تمامًا أنه يصل إلى مجموعة تم إنشاؤها بالفعل، وبتوزيع محدد للأدوار، الفريق فوق كل شيء".

وختمت: "ما يتفق عليه الجميع هو أن هذه المواقف موعد مناقشتها بعد انتهاء الموسم (نهائي دوري الأبطال)، لم يحدث أي شيء نتيجة كلمات رودريجو (التي نفاها)، كريستيانو رونالدو وفاران وبنزيما اختاروا طرقًا أخرى، ولا يزال ريال مدريد الفريق البطل".