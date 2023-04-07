أين ثقتك بلاعبيك يا رامون دياز؟ ضحي بالدوري وإلا ستخسر كل شيء!

الهلال خسر أمام الشباب وتقلصت آماله في الحفاظ على لقب الدوري

shahid

ربما لم يتحدث أي مدرب في دوري روشن السعودي عن التدوير مثلما فعل رامون دياز المدير الفني للهلال، والحق يُقال أن التدوير الذي اتبعه المدرب خلال الموسم الماضي كان تحديدًا نقطة قوة الفريق وسر انفجاره في المباريات الأخيرة وحسم لقب الدوري لصالحه أمام الاتحاد بعد ريمونتادا مذهلة.

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دياز كان أحوج ما يكون لاتباع مبدأ التدوير بين اللاعبين خلال الفترة الحالية، لأن اللاعب في الدوري السعودي غير معتاد أبدًا على مثل هذا الضغط البدني والذهني وازدحام جدول المباريات بذلك الشكل .. المدرب كان يجب أن يثق بلاعبيه البدلاء أكثر مما فعل.

دياز دخل مباراة الشباب الصعبة والمهمة بنفس التشكيل الذي خاض 90 دقيقة أمام الخليج يوم السبت الماضي و90 دقيقة أخرى أمام الفيحاء يوم الثلاثاء الماضي، باستثناء تغيير واحد اضطراري في قلب الدفاع.

270 دقيقة للاعبين خلال أسبوع واحد! وفي النهاية تنتظر أن يلعب الفريق بالجودة الفردية والجماعية المعتادة! انظر إلى عصبية جوستافو كوييار وأخطاء جانج هيون سو وتوهان موسى ماريجا وأوديون إيجالو لتدرك أي حالة من الإرهاق الذهني وصل إليه اللاعبون.

الهلال يمتلك لاعبين جيدين على دكة البدلاء، كان يُمكن جدًا البدء اليوم بصالح الشهري ولوسيانو فييتو في الهجوم والدفع بناصر الدوسري في وسط الملعب ومحمد جحفلي في قلب الدفاع! غريب جدًا فقدان دياز الثقة بهؤلاء اللاعبين رغم أن بعضهم قدم بالفعل ما يُثبت إمكانياته الكبيرة.

الخسارة اليوم بالنظر للمباراة وحدها يتحملها اللاعبون باعتقادي لأنهم لعبوا بمستوى سيئ على جميع الأصعدة والأهم أنهم لعبوا بفتور كبير وعدم تركيز وارتكبوا الكثير من الأخطاء الفردية والجماعية، لكن عند النظر للصورة الكبرى نجد أن دياز هو المسؤول الأول والأهم عن الخسارة لأنه لم يرحم هؤلاء اللاعبين ولم يثق ببدلائهم أبدًا.

الهلال الآن مقبل على 3 مباريات أخرى خلال أسبوع أيضًا ومن ثم المباراتين الحاسمتين أمام الاتحاد وأوراوا في نصف نهائي كأس الملك ونهائي دوري أبطال آسيا على الترتيب، وهنا يجب أن تتحدث الإدارة مع دياز ويقتنع الجميع أن الفوز بكل شيء أصبح مستحيلًا.

دياز عليه التضحية بالدوري لأن الأمل شبه انتهى والتركيز على بطولتي الكأس ودوري أبطال آسيا، وهذا يتطلب إراحة اللاعبين الأساسيين خلال المباريات الثلاثة القادمة والدفع بالبدلاء، ومن ثم يعود الفريق الأساسي لمواجهة العميد والنهائي المرتقب أمام الضيف الياباني.

دياز إن واصل عناده ولعب بالمجموعة الأساسية في المباريات الثلاثة القادمة سيدفع الثمن غاليًا، التضحية بالدوري باتت ضرورية وإلا قد يكون الثمن خسارة كل شيء.

Shahid