أين أنت يا سالم الدوسري؟ واعتادوا يا جمهور الهلال على نيمار "المتخاذل"!

عيوب مرعبة في الهلال خلال مباراة نافباخور الأوزباكي

هدف في الدقيقة الـ11 من الوقت بدل الضائع؛ منح نادي الهلال السعودي، تعادلًا قاتلًا أمام نافباخور الأوزباكي؛ إلا أنه لم يستطع أن يخفي العديد من العيوب الخطيرة، في الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال تعادل على أرضه ووسط جماهيره مع نافباخور (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

مواجهة الفريق الأوزباكي، تُعد بمثابة الإثبات القوي لجماهير الهلال، على أهمية النجم الدولي سالم الدوسري، داخل قلعة الزعيم، خاصة في الموسم الرياضي الحالي.

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سالم البالغ من العمر 32 سنة، موقوف بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ بعد طرده في ذهاب نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال؛ حيث غاب عن لقاء الإياب وأول مواجهة في دور المجموعات بالموسم الحالي 2023-2024، على أن يعود المباراة القادمة.

وافتقد الزعيم الهلالي، للحلول السحرية التي يقدمها الدوسري؛ سواء بالتسديدات من خارج منطقة الجزاء أو داخلها، بالإضافة إلى المراوغات والتمريرات الحاسمة.

وكان الدوسري، يُشكل في المباريات الماضية، جبهتين خطيرتين في الهلال على الأجنحة، مع النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ حيث ظهير الأخير وحيدًا، في مواجهة نافباخور؛ لعدم تواجد البديل المناسب لسالم، بالإضافة إلى دخول ساحر السامبا نيمار، إلى عمق الملعب كثيرًا.

ظهور وجه نيمار "المتخاذل" أمام نافباخور

ومن ناحيته.. نيمار وبعد الإشادة الكبرى به، في المباراة الماضية أمام الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024، يبدو أن اللاعب قرر إظهار وجهه القبيح والمتخاذل، أمام نافباخور.

نيمار لم يقدم الحلول المعتادة منه أمام الفريق الأوزباكي، واكتفى بالبحث عن ركلات الجزاء والدخول في مناوشات مع لاعبي المنافس، مع فشله في العديد من المراوغات المبالغ فيها، في بعض الأحيان.

هذا الفشل في إيجاد الحلول؛ تسبب في خروج الساحر البرازيلي عن شعوره؛ حيث تحصل على كارت أصفر، كان من الممكن أن يتحول إلى طرد؛ عندما قام بدفع لاعب الفريق المنافس، وتسديد الكرة في جسده.

وصفقة نيمار من الأساس، أثارت الجدل في الوسط الهلالي، بين مؤيد ومعارض؛ بسبب سلوكيات اللاعب، لذلك تأمل الجماهير، أن يعود الساحر البرازيلي، إلى النسخة التي ظهر بها أمام الرياض، ولا يكرر ليلة نافباخور السوداء، مجددًا.