أين المدربين العالميين؟ .. مدرب تركي يكشف الستار عن مفاوضات النصر معه

زهيرة عادل
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انتقالاتالنصردوري روشن السعودي

كشف عن المفاوضات وأفصح علنًا عن رفضه لقيادة النصر!

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رغم أن النصراويين يتوقعون تحرك إدارة ناديهم نحو المدربين العالميين لخلافة الفرنسي رودي جارسيا إلا أن الواقع يبدو غير ذلك بحسب ما يتم الكشف عنه رسميًا هذه الأيام.

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بالأمس، تحدثنا عن المدرب الأرجنتيني أنطونيو محمد، الذي أعلن رفضه علنًا لتدريب العالمي حاليًا.

واليوم، مدرب جديد يرفض ألا وهو التركي أنجين فيرات؛ المدير الفني لمنتخب كينيا، الذي أكد تواصل النصراويين معه.

وقال فيرات، خلال تصريحاته لموقع "People Sport" الكيني: "النصر تواصل مع وكيلي لقيادة الفريق، لكنني لن أرحل عن منتخب كينيا قبل أن أنهي المشروع الذي بدأته، لقد وعدت رئيس اتحاد الكرة هنا والشعب الكيني بشكل عام بإعداد فريق عظيم للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2030م، أرغب في قيادة هذا المنتخب للمشاركة في المونديال لأول مرة في تاريخه".

جدير بالذكر أن النصر يقوده حاليًا الكرواتي دينكو إيليتشيتش؛ المدير الفني للفئات السنية في النادي، بصورة مؤقتة، لحين التعاقد مع مدرب جديد، بعد إقالة جارسيا، لسوء النتائج والأداء.

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