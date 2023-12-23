أين السجلات؟ رد سريع من برشلونة على عقوبة الاتحاد الأوروبي المزعومة!

المعركة مستمرة من أجل السوبر ليج

بعد يوم واحد فقط من حكم محكمة العدل الأوروبية لصالح بطولة السوبر ليج، خرجت أنباء عن عقوبة محتملة صارمة ضد نادي برشلونة الإسباني.

العقوبة التي تصل للحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم لا تتعلق بالسوبر ليج وقتال برشلونة مع ريال مدريد للخروج بالكرة إلى حيز التنفيذ، ولكن بسبب الانتهاكات المزعومة بلوائح اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

صحيفة "Welt Am Sonntag" الألمانية قالت إن الاتحاد الأوروبي قد لا يأخذ بالاعتبار أرباح برشلونة التي أعلنها مؤخرًا بـ304 مليون يورو، وأشارت إلى أن أرصدة النادي قد تكون موضع تساؤل لأن اللوائح المالية للاتحاد يتم تطبيقها إلى العمليات المستمدة مباشرة من كرة القدم وليس من الروافع الاقتصادية التي قام النادي الكتالوني بتفعيلها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وردًا على هذا التقرير قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنه لا يوجد في برشلونة أي سجل للعقوبة المحتملة المذكورة، دون استبعاد أي مفاجأة معينة بسبب المعلومات التي ظهرت بعد ساعات من محكمة العدل الدولية بشأن بطولة السوبر ليج.

ولذلك قد يتم تفسير الأمر على أنه مجرد تهديدات بسبب الموقف الثابت من برشلونة على مدار الأشهر الماضية بخصوص المسابقة الجديدة، ودخوله في حرب ضارية مع الاتحاد الأوروبي بمعاونة ريال مدريد لتنفيذ المقترح.