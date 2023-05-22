"أين الرجال" .. نجمة باريس سان جيرمان تهاجم أولتراس الفريق!

أولتراس باريس سان جيرمان مدين باعتذار إلى حمراوي!

بعد هزيمة باريس سان جيرمان أمام أولمبيك ليون في ملعبهم يوم الأحد (الدوري النسائي، 1-0)، اتجهت خيرة حمراوي لاعبة الفريق الباريسي نحو منصة أوتويل في حديقة الأمراء برسالة غامضة لتوجيهها للأولتراس الباريسيين.

حمراوي استخدمت أحد الأغاني الشهيرة لباتريك جوفيه - مغني سويسري- توفى قبل أكثر من عامين، في رسالة غامضة كتبتها لاعبة باريس سان جيرمان على قميصها.

بعد المباراة توجهت لاعبة وسط باريس إلى مدرجات وخلعت قميصها ليكشف عن بعض الكلمات المدهشة: "سب وإهانات؛ لا عذر!! أين هم الرجال؟؟ باتريك جوفيه".

وهي كلمات أغنية "أين النساء" لباتريك جوفيه، وهي أغنية ناجحة تم إصدارها في عام 1977، ولكن ما الرسالة التي أرادت اللاعبة إيصالها للأولتراس؟ وكما أشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إلى أنه من المرجح جدًا أن خيرة حمراوي أرادت أن تطلب اعتذارًا من الأولتراس الباريسيين.

عندما اندلعت قضية حمراوي، كان مشجعو باريس سان جيرمان يدعمون علنًا أميناتا ديالو، حيث رفعوا لافتة كتب عليها: "أميناتا ديالو، ندعمك بقوة؛ حمراوي... من التالي؟"، في 11 فبراير 2022 وبعد سبعة أشهر في سبتمبر 2022، تم وضع أميناتا ديالو في نهاية المطاف تحت المراقبة بتهم "العنف المشدد" و"التجمع الإجرامي"، وحمراوي بالطبع لم تنس موقف الأولتراس الباريسيين.

تبدو رسالة خيرة حمراوي واضحة في إشارتها إلى الأولتراس الباريسيين عندما اندلعت قضية خيرة حمراوي، كان الأولتراس الباريسيون قد دعموا علنًا أميناتا ديالو وعبّروا عن تضامنهم معها ولكن مع التطورات التي حدثت لاحقًا ووضع أميناتا ديالو تحت التحقيق، يبدو أن حمراوي تطلب من الأولتراس أن يعتذروا عن الدعم الذي قدموه لأميناتا في ذلك الوقت.

الرسالة التي كتبتها حمراوي على قميصها تذكرنا بأغنية "أين النساء" لباتريك جوفيه، وهي رسالة تتساءل عن أين هم الرجال في هذا السياق قد يكون ذلك تعبيرًا عن خيبة الأمل أو الاستغراب من سلوك الأولتراس الباريسيين وعدم تضامنهم معها في مواجهة تلك الظروف.