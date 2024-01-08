هل تخلى عن تعنته؟ .. أيمن يحيى يرد على عرض النصر الثالث لـ"تجديد" عقده

ما هو قرار أيمن يحيى بعد عرض النصر الجديد؟

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رد النجم الدولي الشاب أيمن يحيى، على عرض نادي النصر "الجديد"؛ لتمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، لعدة سنواتٍ أخرى.

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يحيى ينتهي عقده مع النصر، بختام الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وسط أنباء عن رغبة قوية من نادي الهلال، لضمه إلى صفوفه.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الإثنين، رفض يحيى عرض النصر "الثالث"، والذي قدمه له الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي.

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الصحيفة كشفت عن أن العرض النصراوي الجديد للاعب؛ عبارة عن عقد مدته 4 أعوام، بإجمالي رواتب 12.5 مليون ريال، بواقع 3 ملايين في العام الواحد، بالإضافة إلى 500 ألفًا يحصل عليهم مع بداية الموسم الرياضي القادم.

لكن.. مثلما فعل في العرضين الأول والثاني، تمسك يحيى بموقفه الرافض لـ"التجديد" مع قلعة العالمي؛ إلا بشروطه المالية الخاصة.

جدير بالذكر أن أيمن يحيى البالغ من العمر 22 سنة، أحد أبناء نادي النصر؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2019؛ مسجلًا منذ ذلك الوقت 11 هدفًا وصانعًا مثلهم، خلال 76 مباراة رسمية.

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