أيمن حسين .. أسد العراق الذي مُنع من دخول لبنان ولعبت القاعدة وداعش دورًا مأساويًا في حياته

هداف كأس آسيا 2023 لديه مسيرة تصلح لصناعة فيلم مذهل

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حين يقف أحدهم لسرد قصة لوكا مودريتش وهروبه من الحرب في بلاده كرواتيا، أو قصة زلاتان إبراهيموفيتش وتمرده على ظروفه الصعبة في حيه الفقير، تضج القاعة بالتصفيق وتمتلئ الوجوه بعلامات الإعجاب والتقدير، وتظهر الجملة المعتادة "من رحم المعاناة يُولد الرجال"، ونحن اليوم سنتحدث عن قصة أسد وليس رجلًا عاديًا، أسد أحاطت به المعاناة من كل جانب لكنه زأر بقوة وهزم كل ظروفه القاسية ليقود منتخب بلاده العراق بنجاح ملفت في كأس آسيا 2023.

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حديثنا اليوم عن أيمن حسين مهاجم العراق ونادي القوة الجوية، والذي يتصدر قائمة هدافي كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر برصيد 5 أهداف، سجل آخرهم اليوم في مرمى فيتنام ليقود المنتخب للفوز الدرامي 3-2 وتصدر مجموعته، اللاعب الذي تصلح قصته لصناعة أحد أفضل أفلام الدراما والتنمية البشرية.

أيمن حسين المولود عام 1996 لم يكد يبدأ سنوات طفولته حتى صمت أذنيه أصوات الانفجارات والاشتباكات، لم يكن أي صوت يُسمع في العراق عام 2003، حين كان عُمره 7 سنوات، سوى صوت الطائرات وهي تقصف والأسلحة وهي تُطلق الرصاص، لم تكن هناك أي رائحة سوى رائحة الدم والدمار ولم يكن هناك شعورًا سوى القهر على بلاد تعرضت لحرب مدمرة وتهاوت من القمة إلى القاع.

انتهت الحرب وبدأ حسين سنوات المراهقة، وهنا كانت الفاجعة الأكبر في حياته بتعرض والده عام 2008 للقتل على يد تنظيم القاعدة الذي كان مسيطرًا على البلاد في تلك الفترة، ذلك لرفضه التخلي عن عمله في الجيش العراقي.

وقد تحدث اللاعب عن ذلك الحدث قائلًا لقناة سامراء "اتصلنا بوالدي لطلب شيء منه للبيت، أجابنا أحد الأشخاص وقال أنه في المستشفى، لم أصدق في البداية وقلت لأخي إنه كاذب، تحدثت والدتي بعدها مع أحد الأشخاص وعلمت أن الأمر حقيقي، تنظيم القاعدة هدده عدة مرات وطالبه بترك الجيش العراقي لكنه رفض، أحد عناصره أطلق عليه رصاصة في قلبه وقد استشهد قبل وصوله المشفى. للأسف لم يستطع أن يعيش ليراني نجمًا في ملاعب كرة القدم".

لم تتوقف الدراما في حياة أيمن حسين بعد ذلك، بل يُمكن القول أنه يُجسد الدراما التي عاشها العراق طوال تلك السنوات وهو ينتقل من الحرب إلى القاعدة ثم داعش، فقط تعرض أخاه الأكبر للخطف على يد التنظيم الأخير ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن.

اللاعب تحدث عن الأمر لقناة سامراء قائلًا "أخي الأكبر تولى مسؤولية العائلة بعد استشهاد والدي، وقد كان يعمل في الجيش العراقي كذلك، موسم 2013-2014 كان الأول لي مع فريق دهوك، كنا لانزال في المدينة رغم رحيل جميع عائلتي عنها، دخلت عناصر داعش دهوك في يوم ما واختطفوا أخي وسيارته ولا نعلم عنه أي شيء حتى الآن، وبعد دقائق قُصف بيتنا ودُمر كله".

مسيرة صاحب الـ27 عامًا الكروية لم تكن أسهل من حياته بعيدًا عن الملاعب، فقد اضطر إلى ترك دهوك والبقاء لعام دون نادٍ بعد قصف بيتهم ورحيله عن المدينة، انضم بعدها إلى فريق النفط ومنه إلى الشرطة قبل أن يعود للأول ويخرج في صيف 2018 إلى الصفاقسي التونسي.

خاض حسين عدة تجارب احترافية خارج العراق، في تونس والمغرب وقطر والإمارات، وخلال تلك الفترة من 2019 حتى 2023 لعب لموسمين، 2019 حتى 2021، في القوة الجوية العراقي، والذي عاد له بداية الموسم الجاري بعد نهاية رحلة احترافه الخارجية دون تحقيق الكثير من النجاحات.

مع القوة الجوية، يحظى المهاجم القوي بموسم ممتاز في الدوري العراقي، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف بعد 12 جولة، ويتصدر فريقه جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الشرطة، ورغم ذلك إلا أن الانتقادات طالت كثيرًا قرار ضمه للمنتخب!

رحلة أيمن حسين مع منتخب العراق بدأت عام 2015، لكنه لم يلعب كثيرًا حتى بدأ يدخل الحسابات مرة أخرى في 2020، وقد تواجد في كأس آسيا 2019 لكنه لم يلعب أي دقيقة، فيما سجل 3 أهداف في كأس الخليج 2023.

مسيرة اللاعب مع أسود الرافدين لم تكن وردية، بل طالها الكثير من الهجوم والانتقادات ومطالبات باستبعاده وعدم الاعتماد عليه، خاصة حين كانت المعاناة عنوان رحلته خارج العراق، ورغم حصوله على لقب هداف كأس الخليج إلا أن العديد من الجمهور طالب باستبعاده من المنتخب ورأوا أنه لا يستحق ارتداء قميصه.

وتعرض حسين لموقف صعب مع منتخب بلاده في نهاية يناير 2022 حين مُنع من دخول لبنان للمشاركة في مباراة المنتخبين ضمن تصفيات كأس العالم 2022، والسبب كان وجود ختم إسرائيلي على جواز سفره بسبب زيارة سابقة له مع ناديه القوة الجوية إلى فلسطين، إذ لابد من ختم إسرائيل على جواز سفر المتوجهين إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن تم حل الأزمة بعد أيام بتدخل من مسؤولين كبار في العراق والاتحاد الآسيوي ليلعب المهاجم اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

أيمن حسين رد اليوم على الجميع، رد على ظروفه الصعبة، على طفولته القاسية، على القاعدة وداعش، على المتنمرين والمشككين، على كل من تحدثه عنه بكلمة سيئة ... أيمن حسين يُسعد الشعب العراقي والعربي بالكامل اليوم ويبدو أنه يسير على طريق يونس محمود نحو حلم التربع على عرش آسيا أو لنقل أننا نأمل ذلك!

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