"أيفون" يزيد صفقة ليونيل ميسي اشتعالًا! .. الجمهور السعودي ينتفض

هتاف "ميسي وينه" يعود من جديد في السعودية!

shahid

ليست أندية دوري روشن السعودي وحدها هي من تتنافس للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنما تم خلق منافسة من نوع خاص حول تلك الصفقة.

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ليو سيصبح لاعبًا حرًا رسميًا في يونيو المقبل، حيث موعد نهاية عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويمتلك عرضًا رسميًا من الهلال السعودي، لكنه لم يحسم موقفه بعد.

ومع الحماس الكبير لدى الجماهير حول تلك الصفقة، زاد الفنان السعودي رابح صقر من حماسها بإطلاق مسابقة خاصة تحت عنوان "رابح يسأل ميسي وينه".

شرط الفوز هو التكهن فقط بالوجهة المقبلة لميسي في الدوري السعودي، والفائز سيُعلن فور الكشف رسميًا عن وجهته، على أن تكون الجائزة "أيفون برو" وجهاز "ماك بوك".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المسابقة، إذ يأتي الوسم الخاص بها ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة السعودية عبر "تويتر"، منذ عصر الأمس.

Shahid