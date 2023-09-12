بعد أيام من مواجهة السعودية .. وفاة مساعد مدرب كوستاريكا!

وفاة مساعد مدرب كوستاريكا بشكل مفاجئ بعد أيام من الفوز على السعودية

شهدت الساحة الرياضية العالمية، حدثًا مؤسفًا جديدًا، مساء اليوم الثلاثاء، بـ"وفاة" دوجلاس سيكويرا، مساعد مدرب منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم، بشكل مفاجئ.

منتخب كوستاريكا كان قد فاز يوم الجمعة الماضي، بثلاثة أهداف مقابل واحد، على نظيره السعودي، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على ملعب "جيمس بارك"، الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ووفقًا لفضائية "أبوظبي الرياضية"، توفي سيكويرا، في استراحة ما بين الشوطين، لمباراة كوستاريكا والإمارات "الودية"، مساء اليوم الثلاثاء.

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وكشفت الفضائية، عن أنه تم نقل مساعد المدرب إلى المستشفى، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، حقق فوزًا كبيرًا على كوستاريكا، بأربعة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي شهدت الوقوف دقيقة صمت، حدادًا على سيكويرا، في مطلع الشوط الثاني.