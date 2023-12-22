قبل أيام من كلاسيكو الاتحاد والنصر .. مارسيلو جاياردو يفاجئ عبد الرحمن العبود بقرار جديد

تطورات جديدة عن عبد الرحمن العبود داخل نادي الاتحاد

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يوم بعد آخر، تبدو أزمة النجم عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تتصاعد بشكل كبير، داخل قلعة العميد.

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العبود ابتعد عن مباريات الاتحاد، في عهد المدير الفني البرتغالي "المقال" نونو سانتو؛ ليعود بمجرد تعيين المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

لكن.. بعد فترة قليلة للغاية، من عودته إلى قائمة العميد الاتحادي، ترددت أنباء قوية، عن "تمرد" العبود مجددًا؛ وسط عقوبة تأديبية من جاياردو.

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وفي ظل هذا الجدل.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، عدم مشاركة اللاعب، في مباراة نادي الاتحاد أمام نظيره الرائد، مساء اليوم السبت.

الصحيفة كشفت عن أن مارسيلو جاياردو، قام بـ"استبعاد" عبد الرحمن العبود، من معسكر الفريق الأول، الذي يسبق مباراة الرائد.

جدير بالذكر أن الاتحاد، سيضرب موعدًا مع الرائد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام النصر، الثلاثاء القادم.

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