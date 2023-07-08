أياكس يطمئِن العالم على فان دير سار رغم بقائه في العناية المركزة!

قلق متزايد حول أسطورة الكرة الهولندية

أبدى نادي أياكس أمستردام مجددًا أسفه على الحالة الصحية الحالية لأسطورة حراسة مرماه إدوين فان دير سار، الذي تعرض لوعكة مفاجئة نقل على إثرها إلى العناية المركزة في المستشفى.

وقال أياكس عبر "تويتر": "سيبقى إدوين فان دير سار في العناية المركزة في الوقت الحالي. حالته مستقرة لكنها ما زالت مقلقة".

وأردف النادي: "يشارك أيادس هذه المعلومات نيابة عن أن ماري فان دير سار، زوجة إدوين".

فيما أنهى هذا الجزء المتعلق بفان دير سار: "تشعر عائلة فان دير سار، إلى جانب أياكس، بالامتنان وتأثرت بعمق برسائل الدعم العديدة".

وكان فان دير سار قد تعرض إلى نزيف مفاجئ في المخ فقد على إثره الوعي واضطر أهله لنقله مباشرة إلى العناية المركزة أين يمكث حتى الوقت الراهن.