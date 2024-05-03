"هذا ما ينقصنا للعب مثل أياكس" .. تين هاج يكشف سر فشل انتقال هاري كين لمانشستر يونايتد ويغازل نجم برشلونة

"سأكون ظالمًا في مقارنة هويلوند بهاري كين"

كشف الهولندي إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عن كواليس فشل مفاوضات النادي مع المهاجم الإنجليزي هاري كين لضمه.

وحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع مهاجم توتنهام السابق في الميركاتو الصيفي المنصرم، إلا أن الأخير قرر مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز وارتداء قميص العملاق الألماني بايرن ميونخ.

وقال تين هاج في مقابلة صحفية مع جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق، عبر شبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر يونايتد هو أكبر أو ربما ثاني أكبر نادٍ في العالم وأعلى قاعدة جماهيرية، لذا ستكون التوقعات مرتفعة دائمًا، لذلك لا يمكن أن يتعاقد سوى لاعبين مميزين".

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واستدرك: "لكن في العقد الأخير، لم نتمكن دائمًا من الحصول على اللاعبين الذين أردناهم. ولذلك عليك البناء وأن تبحث عن المواهب بدلاً من اللاعبين المتمرسين، كنا نريد التوقيع مع مهاجم كبير ولم نتمكن من الحصول عليه. وبعد ذلك ذهبنا إلى راسموس هويلوند لأنه موهوب".

وعندما سئل عما إذا كان يقصد هاري كين، قال: "نعم، أنت تعلم أن هاري كين سيسجل لك 30 هدفًا. أعتقد أن راسموس سيصل إلى ذلك، لكنه يحتاج إلى وقت. ليس من العدل تقييمه مثل هاري كين. لن أقارن بينهما أبدًا، لأنهما مختلفان جدا".

واعترف تين هاج بأن لاعبًا مثل فرينكي دي يونج، نجم برشلونة، كان سيساعد في إخراج أفضل ما في كاسيميرو بخط وسط مانشستر يونايتد، قائلًا: "أعتقد أن كل منهما سيكمل الآخر. فرينكي لاعب نموذجي ومذهل، إذا كنت تريد اللعب بأسلوب أياكس، فأنت بحاجة إلى هذا النوع من اللاعبين".