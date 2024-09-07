أوين: ليفربول سينافس على البريميرليج.. وهذا النجم "يشعر بالقلق"!

"الجماهير سعيدة بالانتقال السلس"

أكد مايكل أوين أسطورة ليفربول، أن الريدز يمكنه منافسة مانشستر سيتي وآرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقدم ليفربول أوراق اعتماده بفوز ساحق على مانشستر يونايتد (3-0) في أولد ترافورد، يوم الأحد الماضي، ليحقق الانتصار الثالث تواليًا في الدوري الإنجليزي، ويحافظ على بدايته المثالية تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت.

وقال أوين في مقابلة مع TVSporten: "يمكن لليفربول أن يتحدى آرسنال ومانشستر سيتي هذا الموسم، لكننا ما زلنا في البداية".

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وأضاف: "سلوت يمارس عمله بهدوء، ويفعل الأشياء الصحيحة، ويلعب الفريق معه بشكل جيد حقًا، لا توجد تغييرات كبيرة على الإطلاق، لذلك شعرت وكأنه انتقال سلس حتى الآن، بالطبع ستكون هناك اختبارات أكبر في المستقبل، لكنني أعتقد أن مشجعي ليفربول سعداء للغاية لعدم وجود مشاكل كبيرة أو أي شيء من هذا القبيل".

وواصل: "على سلوت اختيار 3 لاعبين من أصل 5 في مراكز الهجوم، لذلك من لا يبدأ سيشعر بالإحباط، يمكنك القول إن داروين نونيز ليس في خططه الأساسية، ولكن يمكن أن يحدث أي شيء مع الإصابات والإيقافات خلال الموسم".

وختم: "أنت بحاجة إلى الكثير من اللاعبين، يمكن للناس أن يقفزوا إلى استنتاجات سريعة عندما يأتي مدرب جديد ويعتقدون أنك لن تلعب على الإطلاق، وأعتقد أن نونيز يشعر بالقلق، ولن يرغب في قضاء الكثير من الوقت على مقاعد البدلاء".