أونيون برلين يصنع التاريخ بتعيين امرأة لتدريبه .. وأزمة صحفية بسبب القرار

أزمة صحفية لم تكن في الحسبان مع إعلان أونيون برلين لتعيين امرأة للعمل في الطاقم التدريبي للفريق الأول..

دخلت ماري لويز إيتا تاريخ الدوري الألماني، بعدما أصبحت أول سيدة تتولى منصب المدرب المساعد في أحد أندية "البوندسليجا"، وذلك بعد إقالة أورس فيشر من قبل نادي أونيون برلين.

أونيون برلين، والذي ضمن الموسم الماضي حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، يواجه معضلة حقيقية في الموسم الحالي، حيث يتذيل ترتيب الدوري الألماني، بعد بداية كارثية للموسم، مما كلف فيشر وظيفته.

وأعلن أونيون برلين إقالة فيشر يوم الأربعاء، حيث قرر النادي تعيين ماركو جروتي، مدرب فريق تحت 19 عامًا، في منصب المدير الفني المؤقت، مع انضمام ماري لويز إيتا إلى الجهاز الفني للفريق الأول كمساعدة للمدرب.

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إيتا وضعت حدًا لمسيرتها الكروية في عام 2018، والتي شهدت تحقيقها للقب دوري أبطال أوروبا للسيدات عام 2010 مع فريق توربين بوتسدام، وتولت بعد اعتزالها أدورًا تدريبية في فريق الشباب بنادي فيردر بريمن، ومنتخبات شباب ألمانيا.

الغريب أن تعيين إيتا في منصبها أدى إلى أزمة صحفية لم تكن في الحسبان، بعدما نشر حساب صحيفة "كيكر" الألمانية عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي الخبر، مع إغلاق إمكانية التعليق عليه من قبل الجمهور.

الأمر تسبب في أزمة حقيقية، حيث تلقت الصحيفة الألمانية الكثير من الانتقادات على قيامها بذلك الفعل عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.