أونيون برلين يستغل فشل صفقة إيسكو للسخرية من غريمه!

صراع على وسائل التواصل الاجتماعي بألمانيا والسبب إيسكو!

سخر نادي أونيون برلين من لايبزيج الألماني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تعليق الأخير على فشل صفقة إيسكو.

وحاول نادي أونيون برلين، التعاقد مع النجم الإسباني إيسكو بالمجان بعد فسخ عقده مع إشبيلية، لكن لم ينجح انتقال اللاعب في اللحظات الأخيرة.

وقام أونيون برلين بنشر صورة لتشكيلته الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ورد الحساب الرسمي لنادي لايبزيج على الصورة، متسائلًا "أين إيسكو؟"

ليرد عليه الحساب الرسمي لأونيون برلين برد قاسيًا، ساخرًا منه "أين تاريخك؟"

الجدير بالذكر، أن صفقة إيسكو كانت على وشك الانتهاء، واللاعب أجرى الفحوصات الطبية لينضم للنادي الألماني في اليوم الأخير من الميركاتو، لكن وفقًا للنادي وكيل اللاعب حاول تغيير شروط الانتقال.