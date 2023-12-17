أونانا يخرج عن صمته: لست الأسوأ في العالم.. وسأهزم هؤلاء!

لست سعيدًا لأنني أعلم أنه يمكنني القيام بعمل أفضل

أعرب الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد عن عدم رضاه بمستواه في الفترة الحالية، لكنه شدد على أنه "ليس الأسوأ في العالم".

تألق الدولي الكاميروني مع إنتر ميلان الموسم الماضي، ليكتب اسمه في فريق الموسم لدوري أبطال أوروبا 2023، ما دفع مانشستر يونايتد لدفع 48 مليون إسترليني لضمه إلى أولد ترافورد.

وعانى أونانا من بداية مليئة بالأخطاء مع يونايتد، ما أدى إلى طرح أسئلة حول مستقبله بعد بضعة أشهر من عقد مدته 5 سنوات، لكن صاحب الـ27 عامًا تعهد بتصحيح الأمور والفوز على أولئك الذين "سارعوا بشطبه".

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وقال أونانا في تصريح لشبكة سكاي سبورتس: "إذا كان علي أن أتحدث عن موسمي حتى الآن، فأنا لست سعيدًا لأنني أعلم أنه يمكنني القيام بعمل أفضل كثيرًا، لقد فعلت ذلك من قبل وأعلم أنني سأفعله بشكل أفضل".

واختتم: "نحن لا نواجه لحظة جيدة. آمل أن تتغير الأمور في أقرب وقت. لكن هل تريد أن تخبرني أن أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا يمكن أن يصبح الأسوأ في العالم خلال 6 أشهر؟.. كل شيء مؤقت. أعلم أن الأمر سيكون على ما يرام. إن لم يكن اليوم فسيكون غدًا، وإن لم يكن غدًا، فبعد غد".